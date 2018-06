Ruf ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling

Beatrix Ruf vertrok 17 oktober 2017 bij het Stedelijk Museum nadat zij onder druk was komen te staan door publicaties over neveninkomsten. Ze zou tijdens haar eerste jaar als museumdirecteur voor 437.000 euro hebben bijgeklust en dat niet in de jaarverslagen van het museum laten opnemen.



Onder grote druk van de Raad van Toezicht (RvT) diende ze op maandag 17 oktober haar ontslag in. Dit zou zijn gebeurd omdat haar in het weekend ervoor was voorgehouden dat de subsidie voor het Stedelijk door de slechte publiciteit in het geding zou komen.



Transparanter

Het uitgelekte onderzoek, dat op 26 juni zou worden gepresenteerd maar in handen is gekomen van AT5, pleit haar vrij van de beschuldigingen. In het onderzoek wordt wel gesteld dat Ruf 'transparanter' had moeten zijn over de vergoeding die zij uit eerdere nevenactiviteiten had ontvangen.



Volgens de schrijvers van het rapport, onder leiding van de juristen Sjoerd Eisma en Henk Peeters, schortte het aan bewustzijn over haar publieke functie.