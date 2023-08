Rudolph Stokvis (1935-2023) fungeerde als een oervader voor de jonge generatie van Ruigoord

Rudolph Stokvis Beeld Jinny Thielsch

Tijdens de opening van het festival voor het 50-jarig bestaan van Ruigoord kreeg Rudolph Stokvis de Heldenpenning uitgereikt van de stad Amsterdam, voor zijn tomeloze inzet voor het kunstenaarsdorp. “Rudolph was niet iemand die buitengewoon gesteld was op eerbetoon, maar stiekem vond hij de penning wel een mooie erkenning,” zegt hechte vriend en kunstenaar Rob van Tour. “Hij was een kunstenaar in het stimuleren van andere kunstenaars. Als Rudolph zich ergens mee bemoeide, ontstond er een gezamenlijk kunstwerk. Daar hij haalde zijn levensgeluk uit. Rudolph was een mentor en inspirator voor heel veel kunstenaars en nieuwkomers. Hij was als een oervader voor de jonge generatie van Ruigoord.”

Het jaarlijkse, meerdaagse Landjuweel werd mede door Stokvis en zijn ex-vrouw Margrid van der Linden bedacht. Wie recentelijk op het festival was, kon Stokvis, wiens gezondheid de laatste jaren rap achteruitging, er nog trots zien rondrijden met zijn scootmobiel. Dichter Simon Vinkenoog noemde hem niet voor niets de burgemeester van Ruigoord.

Soulmates

Chroniqueur van Ruigoord Margrid was tot het einde toe zijn steun en toeverlaat. “We waren soulmates. Met Rudolph achter het stuur zijn we met de Luchtbus de wereld over gereisd, onderweg maakten we straattheater in dorpjes in India en Nepal. Het onmogelijke mogelijk maken, was ons motto, Rudolph heeft dat tot het allerlaatste moment volgehouden. Op zijn sterfbed heeft hij zelfs nog het aankomende Ballonnenfeest in Paradiso helemaal uitgedacht. Dat hij Landjuweel en 50 Jaar Ruigoord nog mee heeft kunnen maken, was het allerbeste medicijn. Hij kreeg er veel energie van. Na het festival kon hij niet meer, maar hij had er vrede mee. We hebben allemaal afscheid van hem genomen.”

Stokvis is tot aan de uitvaartceremonie op 17 augustus opgebaard in zijn huisje in Ruigoord, omringd door vrienden en familie en dag en nacht door brandende fakkels. “Uiteraard heeft hij zijn eigen uitvaart van begin tot eind zelf geregisseerd,” vertelt Van der Linden. “Ruigoord betekende alles voor Rudolph. Het was geweldig om te ervaren dat hij er de laatste maanden werd verzorgd door het hele dorp. Het is echt een magic tribe.”

Plannetjes

Voor hij in Ruigoord neerstreek had Stokvis er al een veelbewogen leven op zitten, vertelt Ruigoorder van het eerste uur, dichter en schrijver Hans Plomp, die eveneens de Heldenpenning kreeg. “Op zijn zeventiende vertrok hij naar Parijs, hij werd daar danser in het Lido en deed er mee aan de studentenopstanden in 1968. In 1970 kwam hij naar Amsterdam om Parijse mode te importeren. Volgens eigen zeggen viel hij hier met zijn neus in de boter, met de komst van bewegingen als Provo, Fluxus en de Insektensekte. Rudolph smeedde, samen met Margrid, allemaal plannetjes. Ze bedachten onder meer de reizen met de Luchtbus.”

De oorspronkelijke bus brandde af. Stokvis zal in de nieuwe Luchtbus vanuit de kerk in Ruigoord naar Zorgvlied worden gereden. Stokvis geloofde niet in het hiernamaals, zegt Hans Plomp: “Als ouwe tripper geloof ik natuurlijk wél dat er iets is. Bovendien is Rudolph met die penning nu een echte held, en helden gaan naar het Walhalla. We hebben op zijn sterfbed een weddenschap afgesloten: als er inderdaad niks is, heeft hij gewonnen, anders win ik. Hij heeft tot de laatste minuut alles gegeven voor het dorp, en voor de show. Ruigoord is nu in goede handen, van een nieuwe generatie. Een mooie ontwikkeling voor de komende 25 jaar.”

Rudolph Stokvis krijgt een plekje op de gedenksteen voor voorouderen, in Ruigoord.