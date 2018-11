RTL: onder geen beding verhuizing studio Boulevard

We willen en zullen niet buigen voor criminelen RTL

"Wij vinden het sowieso erg en bijzonder heftig dat John van de driehoek moet uitwijken om zijn rol te kunnen spelen in onze uitzendingen," zegt RTL-woordvoerder Kim Koppenol. "We nemen zijn veiligheid heel serieus, maar willen en zullen tegelijkertijd niet buigen voor criminelen en het vrije woord verdedigen."



Met tegenzin

Overigens wijst Koppenol er op dat burgemeester Halsema in een gesprek met RTL-baas Sven Sauvé hem geen verhuizing heeft opgedrongen, maar dat ze hem haar steun daaraan had toegezegd voor het geval hij daartoe zou besluiten. "Maar voor ons is dat niet aan de orde."



John van den Heuvel is blij met de opstelling van RTL Boulevard. "Ik vind het een goed signaal dat RTL niet zwicht voor criminele druk en de rug recht houdt, net zoals De Telegraaf en Panorama deden na de aanslagen op hun gebouwen," zegt de misdaadjournalist. "Vertrekken vanwege criminele dreiging is een teken van onmacht en hoort nooit door de overheid gestimuleerd te worden, op de wijze zoals dat nu in Amsterdam gebeurt."