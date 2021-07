RTL Boulevard voorlopig weg van Leidseplein, ook zondagavond geen uitzending

Beeld ANP

Ook de uitzending van zondagavond is afgelast, laat de RTL-directie weten in een statement. De eerstvolgende uitzending staat voor maandag gepland. Over de locatie doet de directie uit veiligheidsoverwegingen geen uitspraken.

Het vertrek van Leidseplein volgt nadat de studio zaterdag werd ontruimd vanwege ‘ernstige dreiging’. Afgelopen dinsdag werd Peter R. de Vries kort na de uitzending van het programma neergeschoten op straat. Of de nieuwe bedreiging daarmee te maken heeft, is niet bekend.

Vanwege de dreiging heeft RTL besloten om ook de aankomende uitzendingen in ieder geval de komende dagen niet vanaf het Leidseplein te presenteren. Dat melden meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar.

Maatregelen

Een uitzending in Amsterdam was volgens de RTL-top zondagavond wel mogelijk geweest dankzij extra veiligheidsmaatregelen. Toch kiest de zender ervoor om het RTL Boulevard-team een avond rust te geven, schrijf de directie in het statement.

De volgende uitzending staat voor een dag later gepland. ‘We stellen alles in het werk om de uitzendingen vanaf maandag 12 juli aanstaande te hervatten’, aldus het statement.

Volgens RTL is Nederland een vrij land en zijn onafhankelijke media ‘essentieel voor het functioneren van onze rechtsstaat’. ‘Wij blijven vechten om die rol te vervullen, zeker ook met RTL Boulevard, en zijn heel trots op het team dat met dezelfde overtuiging en gedrevenheid de draad morgen weer oppakt.’

Georganiseerde misdaad

RTL nam zaterdag al het besluit om de uitzending te staken, nadat de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie de dreiging met RTL deelde. “Er is informatie binnengekomen waardoor wij extra maatregelen moeten nemen rondom de studio van RTL Boulevard,” zei een gemeentewoordvoerder namens de driehoek. “Deze maatregelen zijn zichtbaar en onzichtbaar.”

Bronnen melden tegen RTL Nieuws dat het zou gaan om een ‘serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad’. Op basis van die informatie besloot RTL Nederland zaterdagavond niet live uit te zenden vanuit de studio aan het Leidseplein. Het pand werd ontruimd. Het toegangshek bleef dicht. Voor de deur stonden enige tijd politiewagens.

In plaats van de live-uitzending volgde zaterdagavond een herhaling van de uitzending van afgelopen woensdag, die compleet in het teken stond van De Vries. De herhaling trok zo’n 512.000 kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Aanslag Peter R. de Vries

De Vries werd dinsdagavond rond 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. De misdaadjournalist had net de studio van RTL Boulevard verlaten, waar hij te gast was. De misdaadjournalist ligt in het ziekenhuis, waar hij vecht voor zijn leven. Vlakbij de plek waar De Vries werd neergeschoten laten mensen steunbetuigingen achter.

De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerschieten van de misdaadverslaggever blijven voorlopig in de cel. De rechter-commissaris heeft vrijdag de hechtenis van de mannen met twee weken verlengd.

De vermoedelijke schutter die dinsdag vijf kogels zou hebben afgevuurd op De Vries, is de 21-jarige Delano G. uit Tiel. De Pool Kamil Pawel E. (35) uit Maurik bestuurde de vluchtauto die is klemgereden op de A4.