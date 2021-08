Roze kunstwerk Fabiola van sokkel getrokken en gestolen uit Beeldenbos Noord

Beeld Stichting Beeldenbos Noord

De overblijfselen van wat dinsdag- op woensdagnacht een gewelddadige vernieling en diefstal moet zijn geweest, stemmen voorzitter Bert van de Kamp van Stichting Beeldenbos Noord treurig. De betonnen sokkel is afgebroken van het beeld en ligt nu in de sloot. Het beeld dat 200 kilo weegt, is weg. Gestolen, vermoedt Van de Kamp. “Ze moeten met een auto met trekhaak en een stuk touw het beeld hebben losgerukt.”

Wie er achter de vernieling en diefstal zit, is nog gissen. Het motief is volgens de politie ook nog niet duidelijk. Roze in Blauw, de politiedienst die zich bezighoudt met lhbtq-gerelateerde incidenten, is op de hoogte van de aangifte. “Maar alle scenario's liggen nog open,” licht een woordvoerder toe.

‘Aanslag’

Volgens Van de Kamp zijn er twee opties: vandalisme, of agressie tegen tolerantie “Er zijn mensen die het Beeldenbos een moeilijk project vinden, ook openlijk. Zij vinden dat er een rafelrandje van de stad is kwijtgeraakt, waar ze altijd hun gang konden gaan.” Een andere optie noemt hij ‘een aanslag’. “Het beeld stond juist voor tolerantie en als je het vanuit die optiek bekijkt is het een aanslag op de stad.” Het beeld heeft volgens Van de Kamp ook een behoorlijke waarde: 10.000 euro.

Fabiola, genoemd naar de overleden Belgische koningin, was de artiestenaam van de Belgisch-Duitse Peter Alexander van Linden. Eind jaren 70 kwam hij vanuit België naar Amsterdam, omdat hij het klimaat voor homo’s hier toleranter vond dan in België. Hij ontpopte zich tot een bekende verschijning in Amsterdam als performancekunstenaar en kreeg de benaming ‘levend kunstwerk’. Extravagant uitgedost in alle kleuren van de regenboog was Fabiola een bekende in het uitgaansleven, met name in de gayscene.

Gechoqueerd

Toen Fabiola begin 2013 overleed, besloot kunstenaar en goede vriend Edson Bruno Filho de kleurrijke en fladderende verschijning te eren met een beeld. Filho werd, toen hij vanuit Brazilië neerstreek in Amsterdam, hartelijk opgevangen en begeleid door Fabiola. Het beeld stond jarenlang in Filho’s huis totdat het op 11 juli, op verzoek van de stichting, werd geplaatst in het Beeldenbos. Anderhalve maand later is het weg.

“Dit is niet leuk,” zegt Filho aangeslagen. “Ik ben echt gechoqueerd. Gelukkig heb ik mensen om mij heen die mij energie geven om door te gaan.”

Kunstenaar Edson Bruno Filho met zijn kunstwerk Fabiola. Beeld Stichting Beeldenbos Noord

De sokkel van het beeld, ligt nog in de sloot. Het beeld zelf is eruit gehaald en meegenomen. Beeld Stichting Beeldenbos Noord