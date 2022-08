Roze hoedjes vastgelijmd op kopjes duiven: ‘Geweldige grap, wat kan jij trots zijn’

Het vastgelijmde roze hoedje kan levensgevaarlijk zijn voor de duif. Beeld Stichting Stadsduiven Hulp Nederland

De eerste duif werd gespot in de buurt van het Vondelpark. In een Instagram-story was het beestje te zien met een roze hoedje op, terwijl de filmer er hartelijk om lachte. De lijmslierten liepen nog over het kopje en bij iedere beweging trok het hoedje aan de oogleden. Stichting Stadsduiven Hulp Nederland zag er de lol niet van in en stuurde gelijk een ‘redder’ op pad om de duif hulp te bieden.

Wat voor de boosdoeners (en de maker van het filmpje) een grap leek, is voor duiven namelijk levensgevaarlijk, aldus de stichting. Komt de lijm in het oog van de duif, dan loopt de duif het risico blind te worden. In de stadsjungle is blindheid een doodsvonnis, zeker voor duiven. Bovendien belemmert het hoedje het zicht van de duiven en kan de lijm waarmee het roze gevaarte is vastgeplakt zelfs dodelijk zijn voor het beestje. Duiven hebben namelijk een zeer gevoelig ademhalingssysteem. Daarnaast zijn de met lijm besmeurde veren niet meer waterdicht. De winter wordt voor de duif dus koud en nat: een ware lijdensweg.

Eenmaal aangekomen op locatie trof de redder ook een tweede duif aan. Die had zich inmiddels weten te ontdoen van het hoedje, maar was daarbij ook een aantal veren verloren. De lijmresten zaten nog op de kop.

Dierenmishandeling is nooit grappig

Stichting Stadsduiven Nederland spreekt schande van de actie. Het leven van duiven is al moeilijk genoeg zonder dat mensen dit soort acties met de beestjes uithalen. Dat normale mensen het grappig vinden, baart de stichting zorgen. ‘Zouden ze het ook grappig vinden als iemand hoeden op het hoofd van een kitten of puppy lijmde? Waarschijnlijk minder,’ schrijft de stichting op hun Facebookpagina. ‘Voor deze duif was ons vermaak veel belangrijker dan hun eigen wensen. Maar dierenmishandeling is nooit grappig.’

Ook de Dierenambulance Amsterdam is niet te spreken over de ‘grap’. Op hun Instagram-pagina schrijven ze sarcastisch: ‘Geweldige grap. Degene die dit heeft gedaan: wat kan jij trots zijn.’

