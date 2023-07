Roze geschiedenis van Amsterdam onder de loep: ‘Als de politie vond dat je er homoseksueel uitzag, kwam je in de kaartenbak’

In 2022 verzamelden demonstranten zich bij het homomonument om te demonstreren tegen geweld richting de lhbtq-gemeenschap. Beeld Joris van Gennip

Wie zijn geschiedenis niet kent, weet niet welke richting hij op moet. Dat stelt Monique Doppert (1959) in haar recent verschenen boek Amsterdam, de roze geschiedenis. “Door het verleden te kennen, krijg je zelfvertrouwen. Homoseksualiteit is er altijd geweest en was vanaf Napoleon, toen de Franse strafwet in 1811 van kracht ging, niet meer strafbaar. Je begrijpt: ik heb altijd bestaan,” zegt Doppert die in coronatijd besloot dit boek te schrijven omdat ze het raar vond dat er nog geen werk over de roze geschiedenis van de stad bestond.

De roze geschiedenis wordt chronologisch verteld en begint met ‘de geboorte van de homoseksueel’ voor 1900 en diens heimelijke homoleven. Urinoirs en parken, bekende plekken voor ‘kruysende’ mannen, werden nauw in de gaten gehouden door politie en gemeentelijke diensten. Castratie werd gezien als kuur voor hun ‘ziekte’. Tussen 1930 en 1970 zijn in Nederland ongeveer vierhonderd mannen gecastreerd. Doppert: “En dat is nog maar zo kortgeleden.”

In de kaartenbak

In het Stadsarchief vond de auteur door de politie vastgelegde registratielijsten van homoseksuelen die bijvoorbeeld COC-bijeenkomsten bezochten. Maar ook bij een bezoek aan café ’t Mandje op de Zeedijk, waar veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen over de vloer kwamen, was men meteen verdacht. Als je bijvoorbeeld aangifte deed omdat je fiets was gestolen, en de politie vond dat je er homoseksueel of lesbisch uitzag, ‘kwam je in de kaartenbak terecht’, schrijft historica Judith Schuyf.

Wie bij de gemeente werkte, werd bij ontdekking ontslagen. “Tot in de jaren vijftig voelden vele homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zich heel eenzaam,” zegt Doppert. “Ze moesten liegen en bedriegen, ervoor zorgen dat ze geen familie en bekenden tegenkwamen als ze bepaalde cafés binnenstapten waar ze elkaar ontmoetten. Mannen, die veel zichtbaarder waren dan vrouwen, zochten elkaar op en gingen cruisen in parken. Waar vrouwen elkaar tegenkwamen is veel minder bekend.”

In de jaren tachtig kwamen de homocafés in opmars en werd het aanzienlijk vrijer. In 1983 dook in de stad het aidsvirus op. Er waren uiteindelijk rond de vierduizend aidsdoden in Nederland in 25 jaar tijd. Pas halverwege de jaren negentig namen de sterftecijfers af.

Darkrooms en datingapps

Het feesten ging onverminderd door – met voorlichtingscampagnes in het uitgaansleven voor veilig vrijen. De Reguliersdwarsstraat, met gaycafé April en discotheek Richter, werd de uitgaansstraat voor homo’s, al kwam er ook een gemixt publiek, schrijft Doppert. ‘Jongeren en ouderen, boeven en brave borsten, als ook kunstenaars, acteurs (…) Standaard was coke aanwezig en in Richter behoorden onderwereldfiguren zoals Sam Klepper en Klaas Bruinsma tot de vaste gasten.’

Ook vrouwen veroverden een eigen plek, waaronder het beroemde café Vivelavie, eerst aan de Nieuwezijds Voorburgwal en later in de Amstelstraat, en Café Saarein in de Jordaan.

Op de stoep van Café Saarein vierden bezoeksters het 11-jarig bestaan van het cafe (1989). Beeld Marian Bakker IHLIA LGBTI Heritage

Homocafés verdwenen langzamerhand door onder meer sociale media. “Met de komst van online datingsites en apps als Grindr (2009) en Tinder (2012) verloren het café en de dansvloer rap een van hun traditioneel belangrijkste functies,” aldus Doppert.

Dat gold ook voor darkrooms. Van de 35 darkrooms in de jaren negentig waren er vorig jaar nog slechts 7 over.

Geweld niet afgenomen

Waar politie eerder een waakhond was om homoseksualiteit te registreren, werd na de Gay Games in 1998 het politienetwerk ‘Roze in Blauw’ opgericht om geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap – Doppert gebruikt in haar boek de term die de gemeente Amsterdam hanteert – te bestrijden.

Het geweld tegen de gemeenschap is tot op de dag van vandaag niet afgenomen. Doppert wijst op een recent incident deze maand waarbij Boris Itzkovich Escobar, bekend als dragqueen Miss Envy Peru, zou zijn aangevallen door een groep jongens bij het Centraal Station. Escobar schreef op zijn Instagram dat hij in de bus werd beledigd en met een wapen werd bedreigd door vier jongens die het voorval ook hadden gefilmd. Op het station schopten ze hem en werd hij tegen de grond gewerkt, meldde hij. Hij was op dat moment niet ‘in drag’.

“Er is dringend onderzoek nodig naar geweld tegen de gemeenschap. Sinds 2009 is er geen onderzoek meer naar gedaan,” zegt Doppert. In haar boek haalt ze het laatste onderzoek aan, dat rept over het toenemend aantal meldingen van gewelddadige incidenten. Daders waren, zo constateerden de onderzoekers destijds, ‘vaak laagopgeleid, werkloos en afkomstig uit probleemgezinnen’.

Regenboogvlaggen vernield

“Nieuw onderzoek moet laten zien waar het geweld plaatsvindt, wie het geweld tegenwoordig pleegt en waarom. Dan weet je tenminste waar je het over hebt. Regenboogvlaggen worden de laatste jaren vernield en in brand gestoken. Een makkelijk doelwit, hoor.”

Ze pleit voor meer aandacht in het onderwijs. “Daar is een terrein te winnen. Het onderwerp moet worden ingebed in lessen in groep 7 en 8. Dat zorgt ervoor dat kinderen als volwassenen toleranter zijn tegenover de gemeenschap. We moeten blijven vechten, al klinkt dat agressief. Maar anders verlies je de strijd.”

In haar boek werpt ze de vraag op: hoe vrij voel je je? Loop je hand in hand met je partner? “In 1975 was homoseksualiteit nog een geestesziekte. Sinds de jaren negentig is het gewoon geworden. We hebben in vijftig jaar best veel bereikt. Zelf loop ik niet met mijn partner hand in hand, zeker niet op straat in Oost,” zegt ze. Persoonlijk heeft ze geen geweld meegemaakt. “Maar ik roep mensen op aangifte te doen als het ze overkomt, want anders weten we niet waar we het over hebben.”

Geen aangifte

Volgens Doppert is de aangiftebereidheid laag in Zuidoost, waar bewoners doorgaans geen incidenten doorgeven. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in alle stadsdelen.”

‘Op het gebied van veiligheid, openheid en tolerantie valt veel te verbeteren,’ schrijft ze. “We moeten ons er nu hard voor maken dat ook andere groepen in de gemeenschap – de trans, intersekse en non-binair personen – zich vrij voelen. Die willen ook respect.”

En daarom is Queer & Pride Amsterdam, voorheen Pride Amsterdam, dat sinds 1996 wordt gehouden, nog steeds hard nodig. De organisatie ervan is dit jaar danig veranderd. Verschillende partijen hadden kritiek op de oude Pride. Het zou ‘te wit, te commercieel en te weinig inhoudelijk’ zijn. De Canal Parade, de vaartocht door de grachten waaraan verschillende bedrijven meedoen, zou slechts ‘pinkwashing’ zijn.

Nieuwe opzet Queer & Pride

Dit jaar is er een nieuwe opzet. Kort samengevat: een week van feesten en een week van activisme, te beginnen met de Pride Walk.

In haar laatste hoofdstuk schrijft Doppert over de versplintering tussen verschillende groepen. “Er lopen duidelijk grenzen tussen die groepen en dat is jammer. Vandaar dat ik zeg: laat je niet versplinteren, maar leer van elkaar. Jongeren en ouderen moeten elkaar treffen. De nieuwe groepen kunnen van de oude groepen leren. We moeten elkaar steunen en ons als groep sterk voelen. Ik vind het mooi om van de minderheid een meerderheid te maken in die twee weken.”

Ze is daarom voorstander van feest én inhoud. “Het ouderwetse woord van solidariteit staat bij mij hoog in het vaandel. Het klinkt als vakbondstaal, maar we moeten ons niet uit elkaar laten drijven.”

Amsterdam de roze geschiedenis van Monique Doppert, Uitgeverij Boom.