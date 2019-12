Roze beeld Aidsfonds op Beursplein al na vier dagen vernield

Het roze 3D-geprinte beeld van een huilende vrouw, dat het Aidsfonds op 1 december onthulde op het Beursplein, is vernield. ‘Het is meer dan verdrietig. Het past niet in een stad als Amsterdam.’

Dat laat Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds, weten in een reactie. Hij gaat inmiddels uit van baldadigheid, en niet van een gerichte actie. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een aantal backpackers op het beeld klimt om te poseren met de roze vrouw. Ze hebben het beeld zo geforceerd dat het breekt bij de knieën en omvalt. Dan vluchten ze weg.

Nu ligt de vrouw er verloren bij. Volgens het Aidsfonds hebben de vandalen mooie plaatjes kunnen maken, maar hebben ze daar nu niets meer aan.

Het knalroze beeld toonde een jonge vrouw, staand in een waterbassin, die elke veertig seconden een traan liet. De traan staat symbool voor het feit dat er iedere veertig seconden iemand in de wereld aan aids sterft. Het water in het bassin verbeeldt de 32 miljoen mensen die sinds de uitbraak van de epidemie in de jaren tachtig zijn overleden. Dit jaar zijn er in de wereld 770.000 mensen aan de ziekte gestorven. Het werd onthuld op Wereld Aids Dag.

Succes

Volgens Vermeulen was het beeld een ontzettend groot succes: “Ik was er gisteren nog en zag veel positieve reacties. Heel sereen wachtten mensen tot er een traan zou vallen.” Donderdag zou het voor de laatste dag te zien zijn op het Beursplein. Daarna zou het naar Amersfoort verhuizen. Ook andere gemeentes als Leeuwarden en Groningen hadden al interesse getoond.

Het Aidsfonds onderzoekt nu hoe het beeld hersteld kan worden. “Het wordt sowieso vernieuwd. We kijken of we het kunnen repareren, of dat er een replica gemaakt kan worden.” De kosten zijn nog onduidelijk, daarover buigt de stichting zich donderdag. Vermeulen: “Wie weet organiseren we wel een crowdfunding.”

Het Aidsfonds heeft aangifte gedaan bij de politie. Er is nog niemand aangehouden.

Ons standbeeld, dat om solidariteit vraagt met mensen die aan aids overlijden, is vanavond vernield. Doormidden gebroken.

We zijn diep geschokt. Wat zijn de beweegredenen om dit beeld te vernielen? Dit past niet in een stad als Amsterdam. pic.twitter.com/G2JM8SFGrW — Aidsfonds (@Aidsfonds) 5 december 2019

Het 3D geprinte standbeeld van het Aidsfonds op het Beursplein tijdens de onthulling. Beeld ANP