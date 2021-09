Routes bekend van protestmars Unmute Us zaterdag

De protestmars Unmute Us op 21 augustus. Beeld ANP

De demonstraties beginnen om 14.00 uur in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg en Utrecht. In Amsterdam begint het protest in het Westerpark. Vervolgens lopen de demonstranten via de Marnixstraat richting het Leidseplein, en vanaf daar via de Eerste Constantijn Huygensstraat, de Bilderdijkstraat en uiteindelijk de Van Hallstraat weer terug naar het Westerpark.

De sector roept het kabinet op alle evenementen per direct door te laten gaan. “We hebben inmiddels met zijn allen wel door dat het verbieden van evenementen niet meer houdbaar is,” zegt een mede-initiatiefnemer van Unmute Us. “Vlak over de grens is alles mogelijk en ook de sportevenementen in Nederland leveren geen bijdrage aan het aantal ziekenhuisopnames. Het wordt tijd om de willekeur te stoppen en per direct evenementen zonder beperkingen toe te staan.”

Ruim vierduizend organisaties hebben zich tot nu toe voor het protest van komende zaterdag aangemeld. Hoeveel demonstranten er worden verwacht, vindt de organisatie op dit moment moeilijk in te schatten. Bij het vorige protest, op 21 augustus, demonstreerden ruim 70.000 demonstranten en meer dan 2500 organisaties uit de evenementensector in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.