Rotterdamse wethouder betaalt Amsterdamse ontslagvergoeding niet terug

De Rotterdamse wethouder Arjan van Gils, ex-gemeentesecretaris in Amsterdam, doet geen afstand van zijn ontslagvergoeding van 75.000 euro die hij van de hoofdstad kreeg, ondanks een moreel appel vanuit de Rotterdamse raad.

“Ik voel er niets voor dat bedrag terug te betalen,” zei hij dinsdag in de Rotterdamse raad. Van Gils (D66) kreeg 75.000 euro toen hij vorig jaar instemde met eervol ontslag in Amsterdam.

Hij bleef tot eind 2018 verbonden als adviseur en werd kort daarop wethouder in Rotterdam. Zijn ontslagvergoeding is het maximaal toegestane bedrag, maar leidde zowel in Amsterdam als Rotterdam tot ophef. “Zoveel belastinggeld naar uw rekening, dat geeft geen pas. U heeft een voorbeeldfunctie,” zei Ellen Verkoelen van oppositiepartij 50Plus. Leefbaar Rotterdamraadslid Michel van Elck noemde hem een bobo, die het contact met de echte wereld kwijt is. “Is geen moment in u opgekomen dat geld terug te storten?”

Van Gils kreeg weinig steun van de coalitiefracties. Ook GroenLinks zette vraagtekens bij zijn moreel kompas, maar een motie die de wethouder zou dwingen tot terugbetalen, krijgt waarschijnlijk niet genoeg steun.

De zaak krijgt in Amsterdam nog een staartje. Een deel van de oppositie is boos, omdat de gemeente niet registreerde wat Van Gils deed toen hij gestopt was als gemeentesecretaris, maar nog wel in dienst was.