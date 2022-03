Rotterdamse PvdA-wethouder Roos Vermeij gaat formatie in Amsterdam begeleiden

Roos Vermeij begeleidt de komende maanden met Lodewijk Asscher gesprekken die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuwe coalitie. Beeld ANP

Met Roos Vermeij (53) als nieuwe informateur kiest de PvdA voor iemand die relatief onbekend is in Amsterdam, maar landelijk veel politieke ervaring heeft opgedaan. Tussen 2006 en 2017 was zij namens de PvdA lid van de Tweede Kamer en sinds 2021 is zij wethouder in Rotterdam.

De komende tijd begeleidt ze gesprekken tussen PvdA, GroenLinks en D66 die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuwe coalitie. Dit zal ze samen doen met Lodewijk Asscher, die eerder al als verkenner werd aangesteld. Zowel Asscher als Vermeij heeft hiernaast nog andere werkzaamheden. Ze zullen het werk verdelen om de druk te spreiden. Hun aanstelling is onbezoldigd.

Marjolein Moorman (PvdA) zegt verheugd te zijn dat Vermeij en Asscher dit willen doen en is blij met de start die de raad afgelopen donderdag heeft gemaakt – waar partijen vooral de verbinding zochten. “Het biedt veel hoop voor de samenwerking in de periode die voor ons ligt. Dat zal hard nodig zijn gezien de grote uitdagingen waar we als stad mee geconfronteerd worden — zeker de financiële. De afgelopen vrijdag verschenen nota begrotingsruimte laat dat nog eens extra scherp zien.”

Samen met GroenLinks en D66 zal dus eerst worden gekeken naar de noodzakelijke bezuinigingen die de stad moet doorvoeren. Door hogere rente, lagere belastinginkomsten en economische malaise ziet het er financieel niet goed uit voor Amsterdam, de tekorten lopen op tot tientallen miljoenen euro’s per jaar. En dat terwijl er grote ambities zijn om de stad te verduurzamen, Amsterdam achterstanden uit het verleden in wil halen (kades en bruggen opknappen) en veel nieuwe woningen gebouwd moeten worden.

Flitsbezorgers

Vermeij, geboren en getogen in Den Haag, is sinds 1997 politiek betrokken bij de PvdA. Ze begon als campagnemanager. In 2000 werd ze politiek adviseur op het ministerie van Verkeer en Waterstaat en in 2006 kwam ze voor de PvdA in de Tweede Kamer. Ze voerde het woord over de arbeidsmarkt, de AOW en de pensioenen. In de jaren die volgden werd ze vertrouweling van oud PvdA-leider Diederik Samsom. Later werkte ze ook intensief samen met Lodewijk Asscher, toen hij vicepremier was.

In 2017 verliet Vermeij de Kamer omdat zij ergens anders de ‘wereld wilde verbeteren’. Bij het PME Pensioenfonds werd ze aangesteld als bestuurder. In 2021 volgde zij partijgenoot Barbara Kathmann op als wethouder in Rotterdam, toen Kathmann de Tweede Kamer in ging.

In Rotterdam heeft Vermeij onder meer Economie in haar portefeuille. Vorig jaar wist ze, net zoals in Amsterdam is gebeurd, het voor elkaar te krijgen dat nieuwe dark stores voor flitsbezorgers het komende jaar verboden worden. Het is niet aannemelijk dat ze in Rotterdam terugkeert als wethouder, omdat op dit moment een coalitie met Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk op tafel ligt en de PvdA dus niet in het bestuur lijkt te komen.