Rotterdamse politiechef beoogd voor post in Amsterdam

Officieel moet de ministerraad nog een besluit nemen, maar goed ingevoerde bronnen geven aan dat Frank Paauw (60) de opvolger wordt van Pieter-Jaap Aalbersberg, die doorschuift naar de post van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.



Aalbersberg is op zijn beurt de opvolger van Dick Schoof, die vertrokken is naar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).



Paauw is sinds 2010 korpschef van de politie Rotterdam Rijnmond. In die functie volgde hij Aad Meijboom op, die moest wijken vanwege een conflict over de strandrellen in Hoek van Holland. Paauw was eerder plaatsvervangend chef bij de afdeling Haaglanden, waar hij in 1986 zijn loopbaan als rechercheur begon.



Verontruste telefoontjes

Rotterdamse politiemensen zijn bezorgd over een vertrek van Paauw, die volgens bronnen ook een deel van zijn staf wil meenemen. "Er is nu al weinig vertrouwen dat er een geschikte opvolger komt," zegt regiobestuurder Leen Spoor van politiebond NPB, die verontruste telefoontjes krijgt van Rotterdamse politiemensen. "Dat zegt iets over zijn status binnen het Rotterdamse korps."