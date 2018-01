Rotterdamse patseraanpak vindt ook steun in Amsterdam

Je kunt natuurlijk alleen naar geld kijken, maar waarom zouden spullen zoals een dure jas van een paar duizend euro daarbuiten vallen? Diederik Boomsma

Als een aangehouden verdachte meer dan 300 euro aan contanten bij zich draagt, kan een officier van justitie besluiten om dat geld niet terug te geven als de verdachte weer wordt vrijgelaten, bijvoorbeeld om openstaande boetes te betalen.



Dit project wordt Meld Geld genoemd en heeft vorig jaar al zeker een half miljoen euro opgeleverd, aangezien criminelen vaak met veel contanten op zak rondlopen.



Statussymbool

Daar mag van CDA-raadslid Diederik Boomsma nog wel een schepje bovenop. "Je kunt natuurlijk alleen naar geld kijken, maar waarom zouden spullen zoals een dure jas van een paar duizend euro daarbuiten vallen?" vraagt hij zich af. "Die jassen zijn een soort statussymbool voor die hangjongeren, het is belangrijk dat de politie daartegen op kan treden."



"Spullen die met crimineel geld zijn verkregen moeten wat de VVD betreft altijd in beslag worden genomen. Of het nu gaat om auto's, horloges of kleding," stelt ook VVD-raadslid Marianne Poot.



Zwaneveld stelt dat het juridisch erg ingewikkeld is iemand op straat zijn of haar jas af te nemen. "Het is vaak onduidelijk hoe zo'n kledingstuk betaald is en hoe oud het is.''



In tegenstelling tot een dure auto. "Daar zijn objectieve kenmerken voor," zegt Zwaneveld. "De huidige waarde van een auto is vast te stellen evenals wie de huidige en vorige eigenaar is."



Jair Schalkwijk, woordvoerder van de landelijke organisatie tegen etnisch profileren Control Alt Delete, meent dat de nieuwe aanpak van de Rotterdamse politie haaks staat op het nieuwe beleid.



"Daarin staat onder meer dat de politie geen gebruik meer mag maken van daderprofielen waarbij mensen gecontroleerd worden omdat ze eruit zien als 'typische' daders. Mensen kunnen niet gestopt worden omdat hun uiterlijk niet zou passen bij hun dure auto of om het dragen van een 'te chique' jas."