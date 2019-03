Rotterdamse haven profiteert van toeristentaks hier

Een deel van de groei in de Maasstad is terug te voeren op Amsterdam, waar eind vorig jaar een toeristenbelasting van 8 euro is ingesteld voor cruisepassagiers. Daardoor hebben onder meer de rederij MSC en AIDA Amsterdam als haven geschrapt. Passagiers worden nu per bus naar de hoofdstad gebracht.



"Het is eigenlijk de natuurlijke cruisehaven voor dit gebied van Duitse cruiseliefhebbers uit Noordrijn-Westfalen," zegt directeur Mai Elmar van Cruiseport Rotterdam. Cruisen wordt populairder en in Rotterdam kunnen passagiers eenvoudig te voet de stad in. Ook investeren stad en havenbedrijf in duurzaamheid en voorzieningen.



