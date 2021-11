‘Rotterdamse afvalverwerker AVR heeft beste papieren om AEB over te nemen’

Afvalverwerkingsbedrijf AEB in het Westelijk Havengebied. Beeld ANP

Eerder dit jaar heeft het stadsbestuur van Amsterdam groen licht gegeven om AEB te verkopen. Twee jaar geleden waren grote problemen ontstaan bij de afvalwerker in het Westelijk Havengebied. Vier van de zes verbrandingsovens werden toen stilgelegd, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden.

De gemeente Amsterdam moest als enig aandeelhouder van het bedrijf, samen met enkele banken, bijspringen met tientallen miljoenen om het bedrijf overeind te houden en een afvalcrisis te voorkomen. Bij AEB wordt namelijk niet alleen Amsterdams huisafval verbrand, maar ook dat van buurgemeenten en bedrijven wordt er verwerkt en rioolslib van diverse waterschappen. Daarnaast levert het bedrijf voor 35.000 huishoudens restwarmte aan de stadsverwarming.

Inmiddels zijn de problemen opgelost en is AEB volgens de wethouders Victor Everhardt (Deelnemingen) en Marieke van Doorninck (Circulaire Economie) ‘verkoopklaar’. Volgens anonieme bronnen van Bloomberg zou het bedrijf op 400 miljoen euro gewaardeerd zijn. De betrokken partijen weigeren het persbureau nader commentaar te geven op de berichten.

AVR dat AEB wil overnemen is sinds 2013 in handen van een Chinees consortium dat geleid wordt door zakenman Li Ka-Shing uit Hongkong. Eerder deze maand meldde het Financieele Dagblad nog dat ook de Amerikaanse investeerder Strategic Value Partners en een groep investeerders waaronder het Britse Infracapital, het Australische Macquarie en het Nederlandse Stecc in de race waren voor AEB. Die partijen en wellicht ook andere, zouden volgens Bloomberg weer in beeld komen als de deal met AVR niet rondkomt.