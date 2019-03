Rotterdammers boos om 'typisch Amsterdamse kapsalon'

Met een groot bord op de stoep wordt de calorierijke snack aangeprezen als 'Amsterdam speciality Real Kapsalon'.



"Zelfoverschatting van de hoofdstad," vindt hoogleraar stadshistorie Paul van de Laar die acht jaar geleden al riep dat de kapsalon het cultureel erfgoed van de toekomst is.



Cultureel erfgoed

"Ik omarm de kapsalon als Rotterdams cultureel erfgoed. We moeten er trots op zijn." Dat de Amsterdammers deze Rotterdamse lekkernij nu als hún uitvinding zien, dat kan natuurlijk niet. "Als het heel erg uit de hand loopt, vind ik dat de Rijdende Rechter er uitspraak over moet doen. Hij zal zeggen: Amsterdam is kansloos," grapt hij.



Bij de Rotterdamse shoarmazaak El Aviva - uitvinder van de caloriebom - schiet de claim van de Amsterdammers in het verkeerde keelgat. "Dit is heel erg zielig."



Boze reacties

De foto van het reclamebord is gedeeld op Twitter en roept veel boze reacties op. "Ik heb mensen in mijn zaak gehad die dit in Amsterdam zagen. Ik baal hier ontzettend van. Maar wat kan ik er verder aan doen? Ik heb geen patent op de kapsalon," zegt ondernemer Dervis Bengü van El Aviva.



Bengü vindt de ondernemer van de shoarmazaak 'een zielenpoot'. "Het is ongelofelijk dat je blijkbaar dingen moet verzinnen die niet waar zijn. De kapsalon is door ons uitgevonden. Dat weet toch iedereen?"



Museum Rotterdam

De eigenaar van de Amsterdamse zaak zegt tegen AT5 niet te weten dat het gerecht oorspronkelijk uit de Maasstad komt. "Meer bedrijven promoten het als specialiteit uit Amsterdam. Maar misschien kun je zeggen: de kapsalon komt uit Rotterdam, maar wij in Amsterdam maken het gerecht beter."



De kapsalon ontstond in 2003. Volgens Van de Laar is de lekkernij vastgelegd als Echt Rotterdams Erfgoed in de collectie van het Museum Rotterdam. "De Rotterdamse kapsalon de beste én de echte."