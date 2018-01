Rotterdam kan Ajax-brandblusser vervangen door Feyenoord

Nee joh, de meeste supporters kunnen wel relativeren. Het is een select groepje dat er écht problemen mee heeft Pim Poppeliers

De brandblussers zijn te koop vanaf 24 euro op zijn website Brandblusserxl.nl en zijn straks ook te verkrijgen in de Feyenoordfanshops. Hoewel er nog amper reclame is gemaakt, heeft hij de eerste bestellingen al binnen.



Lopend vuurtje

De Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell, die eerder in het nieuws was omdat hij Ajaxstoeltjes als toilet gebruikt, heeft er al een in bezit. Ook geven Feyenoorders het als plagerijtje aan Ajaxsupporters. "Het gaat als een lopend vuurtje."



Het is leuk bedoeld, zegt Poppeliers. Zelf heeft hij geen problemen met de brandblussers van Ajax. "Nee joh, de meeste supporters kunnen wel relativeren. Het is een select groepje dat er écht problemen mee heeft. Dit is gewoon leuk! Al is een brandblusser wel een serieus product natuurlijk: hij is getest, gekeurd en voldoet aan alle eisen."



Volgende week wordt de Feyenoord-brandblusser officieel overhandigd aan oud-verzorger Gerard Meijer en oud-Feyenoordspeler Ben Wijnstekers. Onder meer de auto's van de spelers en staf worden ermee uitgerust.