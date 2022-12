Rotterdam dringt lerarentekort wél terug: ‘Waarom lukt dit niet in Amsterdam?’

Volgens landelijke cijfers daalde het lerarentekort in Rotterdam van 13 procent in 2021 naar 11,8 procent in 2022. Beeld ANP

Als enige van de grote steden is het Rotterdam het afgelopen jaar gelukt het lerarentekort omlaag te krijgen. Volgens landelijke cijfers lag in 2021 het tekort in die stad op 13 procent; dat is inmiddels gedaald naar 11,8 procent. Minimaal, maar in Amsterdam is het juist het tegenovergestelde gebeurd: het tekort steeg in 2022 van van 15,3 naar 16,8 procent.

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk wees wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) hier woensdag tijdens de raadsvergadering op. Rooderkerk wilde weten of Moorman ook maatregelen wil nemen die in Rotterdam zijn genomen: een gratis stadspas voor leraren, voorrangswoningen voor pabo-studenten en een lerarenbeurs waarmee onderwijzers zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren (door Moorman in Amsterdam juist afgeschaft in 2019).

Wethouder Moorman zei woensdag dat ze veel heeft gedaan om een groter lerarentekort te voorkomen, maar erkende dat het niet voldoende is, ‘want nog steeds is er een stijging’. Moorman zei begin volgend jaar te kijken de Rotterdamse maatregelen, maar deelde ook een kleine sneer uit aan de havenstad: “Als we de lerarenagenda van Rotterdam overnemen, gaan we vooral heel veel minder doen.”

Maatregelen in Amsterdam

Moorman hintte er daarnaast ook op dat het niet zeker is dat het lerarentekort daadwerkelijk minder groot is in Rotterdam. “Ik heb bij de minister aangegeven dat we op een andere manier tekorten moeten gaan registeren. We weten het aantal leerlingen op scholen, maar niet het aantal leraren,” aldus Moorman.

De wethouder stelt dat het lerarentekort niet wordt geteld, maar dat het Rijk vraagt naar ‘ervaren’ tekorten. In Amsterdam worden bijvoorbeeld mensen uit de culturele sector ingezet die les kunnen geven, maar zij tellen niet bij het tekort. Amsterdam ziet dit als een noodoplossing, terwijl Moorman het structureel anders wil organiseren. “Rotterdam heeft vanaf het begin gezegd het anders te organiseren, maar ik heb ook vragen over de effectiviteit en kwaliteit.”

Moorman heeft zichzelf de afgelopen jaren geprofileerd als boegbeeld van gelijke kansen in het onderwijs. Onder haar leiding geeft het college bonussen aan Amsterdamse docenten, is parkeren gratis geworden, bieden ze een reistegoed aan, zetten ze in op zijinstromers, krijgen docenten voorrang op woningen en krijgen scholen vanuit de gemeente hulp aangeboden om de werklast te verlichten.

Nieuw noodplan nodig

De duidelijke stem van Moorman leidde er zelfs toe dat in het landelijke regeerakkoord van 2021 maatregelen werden genomen waar zij als wethouder al jaren voor pleit: het dichten van de loonkloof tussen middelbare- en basisschooldocenten, structurele investeringen in het onderwijs en betere beloning voor docenten die in kansarme wijken werken.

Toch stamt het laatste noodplan om het lerarentekort tegen te gaan alweer uit 2020. Moorman zegt in het voorjaar met een nieuwe evaluatie te komen. Rooderkerk, die voor haar partij al jaren de onderwijsportefeuille onder haar hoede heeft, zal dan zelf ook met plannen komen op basis van haar eigen onderwijsagenda, waarvoor ze met schoolleiders en onderwijzers sprak.