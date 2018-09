Roosma: 'Zeg lidmaatschap Amerikaanse lobbyclub op'

De gemeente moet haar lidmaatschap opzeggen Femke Roosma

Amsterdam is niet de enige stad die lid is. Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Almere, Venlo en Amstelveen staan ook op de lijst. Prominente leden van Amcham zijn Exxonmobil, Nike, Pfizer en Morgan Stanley. Onder de Nederlandse leden zijn bedrijven als ABN Amro, Akzonobel en Heineken.



Vestigingsklimaat

Wethouder Udo Kock zegt tegen Trouw dat lidmaatschap van Amcham zinvol is om goede contacten met Amerikaanse bedrijven te onderhouden en nieuwe ondernemingen naar de stad te trekken.



In die argumentatie kan Roosma zich niet vinden: "Het is prima dat bedrijven zich hier vestigen, maar we zitten niet te wachten op bedrijven die hier enkel zitten vanwege het gunstige vestigingsklimaat. Ze moeten onze stad wat te bieden hebben."



Ook in Rotterdam vraagt GroenLinks de gemeente om het lidmaatschap op te zeggen. Venlo heeft al besloten zich terug te trekken.