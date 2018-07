Rookverbod horeca levert 10 miljoen euro aan boetes op

Voor kleine kroegjes werd eerst een uitzondering gemaakt op het rookverbod, maar die kwam in 2014 te vervallen.



"De laatste jaren zien we ook dat naleving bij de kleine cafés verder is toegenomen. Daarmee lijkt de norm dat de horeca rookvrij is, steeds meer te zijn ingebed,'' aldus Rob Hageman van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.



Problematisch

Tien jaar na de invoering van het rookverbod in de Nederlandse horeca wordt er in vrijwel geen enkel restaurant, cafetaria, sportkantine of hotel nog een sigaret opgestoken. Ook in kroegen en discotheken, waar de handhaving volgens toezichthouder NVWA lange tijd problematisch was, wordt bijna niet meer gerookt.



"Als we zo terugkijken op tien jaar handhaving, mogen we niet ontevreden zijn, maar achteroverleunen kan niet,'' stelt Hageman.



Het verbod leidde vooral in de eerste jaren tot felle protesten van cafébazen. "Vooral de beginperiode was heel onrustig. Niet alleen horecaondernemers verzetten zich tegen het verbod, ook consumenten,'' zegt een woordvoerster van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).