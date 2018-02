Rookruimte-verbod is 'dramatisch', ook voor coffeeshop

1. Wat is precies besloten?

Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag ­bepaald dat rookruimtes in hotels, cafés en restaurants moeten verdwijnen. Deze ruimtes vallen niet meer buiten het algehele rookverbod.



De uitzondering is ongeldig verklaard omdat die volgens het hof in strijd is met het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik, waar Nederland als lid van de Europese Unie automatisch aan is verbonden.