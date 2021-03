Rood raam Oude Kerk mag ook na hoger beroep blijven

De rechtbank van Amsterdam bepaalde een jaar geleden al dat het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk ‘een gepaste kunstuiting’ is. Ook is de ingreep in het gebouw ‘niet onevenredig’ en zijn de gevolgen voor de monumentale waarde van de kerk ‘beperkt’. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) besloot hierop in hoger beroep te gaan, maar de uitspraak blijft ongewijzigd.



Niet passend

Walther Schoonenberg, architectuurhistoricus in dienst van de VVAB: “We zijn natuurlijk erg teleurgesteld. Het rode raam is volgens ons een aantasting van de monumentale belevingswaarde van het interieur van de kapel. En wat betreft het exterieur: zo’n rood raam verwacht je misschien wel in het Wallengebied. Maar we vinden dat niet passend in het belangrijkste rijksmonument van de stad.”

Het gaat om een rood glas-in-lood raam dat in september 2019 werd onthuld in de Heilig Grafkapel van de kerk. De kunstenaar, Giorgio Andreotta Calò, wilde met het project de ommekeer in religieus denken markeren.

Over de uitspraak zegt Schoonenberg: “Hieruit blijkt maar weer hoe moeilijk het is om bij de Raad van State je gelijk te krijgen als het gaat om het behoud van een monument. De toetsing is marginaal, omdat ze de aantasting van de monumentale waarde afwegen tegen het gebruik van het monument.”

De Oude Kerk wordt niet alleen als kerk gebruikt, maar is sinds 2016 ook officieel een museum waar kunst wordt getoond en muziek klinkt. “Als de eigenaar vindt dat die andere invulling van de kerk nodig is, dan staat de wet het toe dat de monumentale waarde wordt aangetast. Maar wat is de monumentenbescherming in ons land dan nog waard?” vraagt Schoonenberg zich af.

Ontspannen gesprek

Jacqueline Grandjean, directeur van de Oude Kerk, zegt te begrijpen dat de meningen verschillen over de kunst in de kerk. “We spreken die liever op een andere manier uit dan in de rechtszaal, waar alles heel zwart-wit wordt, en er geen ruimte is voor nuance."

Grandjean zegt opgelucht te zijn met de uitspraak. “En omdat er nu geen verdere rechtsgang meer mogelijk is. Ik hoop dat een meer ontspannen gesprek tussen ons en de VVAB nu weer op gang kan komen. Want het is zo ontzettend waardevol om met elkaar te blijven praten over hoe verschillende mensen de Oude Kerk zien, en welke betekenis we eraan geven.”