Rondvaartreder Stromma stapt uit schommels A’dam Toren

De schommels op de A’dam Toren. Beeld Eva Plevier

Stromma-voorganger Canal Company was sinds 2016 met de plannenmakers van de A’dam Toren betrokken bij de Lookout. Die bestaat onder meer uit een observatiedek bovenop de voormalige Shell-toren Overhoeks, een tentoonstelling over Amsterdamse horeca en schommels op 100 meter hoogte. Met 800.000 bezoekers behoorde de Lookout in 2019 tot de grootste attracties van de stad.

Afgelopen jaar startte de Lookout in de kelder van de toren het VR Game Park, een virtual-realityattractie. Daar wordt binnenkort een virtuele achtbaan met Amsterdam als thema aan toegevoegd.

Stromma heeft nu haar minderheidsbelang verkocht aan de andere eigenaren, A’dam Torenpioniers Sander Groet, Duncan Stutterheim en Hans Brouwer. Financiële details zijn niet bekend.

De reder zegt wel als partner betrokken te blijven bij de attractie. Zo is Stromma onder meer partij bij de combinatietickets die de Lookout en de Heineken Experience verkopen.