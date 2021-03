Rondvaart verliest helft van de banen en 90 procent van de omzet

Bij de rondvaartreders is sinds de uitbraak van corona meer dan de helft van het aantal arbeidsplaatsen verdwenen en liep de omzet bijna 90 procent terug. Branchevereniging Vevag wil steun van de gemeente.

Volgens de branchevereniging voor grote passagiersreders Vevag hebben ruim 400 mensen in de rondvaart hun baan verloren, de helft van het totale aantal vaste krachten in de passagiersvaart. “De meesten wonen in Amsterdam,” aldus voorzitter Ramón van der Storm.

De duizenden flexers die normaliter in het hoogseizoen meewerken, onder meer als gids of op de steigers, zijn niet meegerekend. “Mensen met een oproepcontract en zzp’ers worden niet meer opgeroepen. Vrijwel alle rederijen hebben gereorganiseerd, waardoor ook tijdelijke contracten niet zijn verlengd.”

De rondvaartreders hebben vorig jaar nauwelijks kunnen varen en liggen door de lockdown zeker tot 24 maart stil. Alternatieve inkomsten uit afhalen of bezorgen, die winkels en horeca nog enigszins helpen, zijn er niet. “Stilliggen en hopen op versoepeling van de maatregelen is het enige dat we kunnen doen,” zegt Van der Storm, die ook directeur is van Blue Boat Company.

“Rederijen die deze periode overleven, hebben een grote aanslag op hun financiële reserves gedaan. Bedrijven die geen buffer hebben, zijn schulden aangegaan. Iedereen heeft de komende jaren nodig om deze weer aan te vullen.”

Ze willen daarbij hulp van de gemeente die hen tot nu toe laat links liggen, vinden ze. Ondanks de crisis moesten de reders nu bijna een miljoen euro uitgeven aan nieuwe vergunningen, precario (voor het gebruik van steigers) en retributie (vermakelijkheidsheffing). “Ze blijven rekeningen sturen voor iets dat we van diezelfde overheid al maanden niet mogen gebruiken.”

Ronduit dramatisch

“De cijfers zijn ronduit dramatisch,” ziet wethouder Egbert de Vries van Verkeer en Water. “Dit is een van de sectoren die het hardst is getroffen door corona. Ik kan niet toveren, maar als de coronamaatregelen worden afgezwakt wil ik meedenken hoe zij zo goed mogelijk hier uit komen, binnen de regelgeving. Ik hoop dat die werkgelegenheid zich kan herstellen.”

Zo wil de wethouder samen met de reders in Den Haag optrekken om regels voor passagiersvaart op één lijn te krijgen met die van busvervoer. Vorig jaar gold op vaartuigen de regel dat 1,5 meter afstand gehouden moest worden maar geen mondkapjes verplicht waren, terwijl in toerbussen geen afstandsregel, maar wel een mondkapjesplicht bestond.

Financiële hulp ligt volgens hem lastiger. “We zijn als college bereid te kijken naar het kwijtschelden van huren voor gemeentepanden bij bedrijven in grote problemen. We willen dat breder nemen dan vastgoed alleen. Dat moeten we nog uitwerken maar daarbij onder dezelfde voorwaarden ook de passagiersvaart aansluiten.”

Nog eens uitstel van een nieuw vergunningstelsel voor rondvaartboten, waarvoor de reders vanwege de hoge kosten pleiten, zit er volgens de wethouder niet in. De gemeente schoof de invoering vorig jaar al op tot 2024. “We willen dat er nieuwe toetreders op het water kunnen komen. Dat gaan we niet eindeloos uitstellen.”

Bezoekersbeleid

Hetzelfde geldt voor de regel dat alle passagiersvaartuigen over vier jaar elektrisch moeten worden voortgedreven, waarmee grote investeringen zijn gemoeid. “De elektrificatie moet in 2025 klaar zijn” zegt Van der Storm. “Maar een jaar later worden de vergunningen weer verdeeld. Reders lopen de kans dat ze voor een kwart miljoen een boot elektrificeren die een jaar later niet meer mag varen.”

Dat het bezoekersbeleid van de stad een rol speelt in de 'kille houding’ van het college en de gemeente toeristentrekkers als de rondvaart het liefst ziet inkrimpen, klopt volgens wethouder De Vries niet. “De bezoekerseconomie heeft zeker een rol gespeeld in het nieuwe vergunningstelsel, maar niet in ons coronabeleid. Er wordt van alles gezegd over rondvaartboten. Het is mijn taak daar goed mee om te gaan. We waarderen de sector en willen helpen waar we kunnen.”