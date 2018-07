Rondje op het Amsterdamse terras opnieuw het duurst

Den Haag staat op plek twee, gevolgd door Den Bosch en Haarlem. Rotterdam steeg drie plekken en completeert de top vijf.



Dat Amsterdam het duurst is, komt volgens de onderzoekers doordat hier de vastgoed- en huurprijzen fors hoger liggen dan elders.



Een rondje in Zwolle is 3,75 euro goedkoper dan in Amsterdam. Met name liefhebbers van een glas rosé kunnen het best naar de Hanzestad, waar de gemiddelde prijs 3,50 bedraagt.



Het traditionele fluitje is het betaalbaarst in Almere (2,40 euro) en in Enschede kan er voor 2,18 euro relatief goedkoop koffie gedronken worden.