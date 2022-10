Rond de Sloterplas is nog steeds oud zeer over nieuwe Meervaart: ‘We zijn als buurtbewoners vernederd’

In de hoek rechts van de steiger zou de nieuwe Meervaart moeten komen. Met een nieuwe voorkeurslocatie in de plas hoopt het college kritiek over beschermd groen en beperkt uitzicht weg te nemen. Beeld Dingena Mol

Het spandoek hangt al maanden op een steiger, goed te zien vanaf de zuidwestelijke oever. ‘Niet bouwen in de Sloterplas,’ staat er in koeienletters op. En toch is dat wat er gaat gebeuren, praktisch naast het spandoek nota bene. De nieuwe Meervaart komt definitief in het water te liggen, op de hoek van de Lelylaan en Meer en Vaart. Het is de ‘voorkeurslocatie’ van de gemeente, werd maandag bekendgemaakt.

De felste tegenstanders van de plannen voor het nieuwe theater, onder wie de Vrienden van de Sloterplas, spraken op sociale media direct al schande van de plannen, maar ook wie een dag later zijn oor te luister legt rond de plas in Nieuw-West hoort weinig enthousiaste reacties. Er is nog steeds een hoop oud zeer over het totaal in de soep gelopen ‘participatietraject’ dat in 2020 werd ingezet. Het traject werd door buurtbewoners ervaren alsof zij keer op keer voor voldongen feiten werden geplaatst en hun mening er eigenlijk niet toe deed. Zij voelen zich, ook nu nog, misleid.

Hek van de dam

In de kantine van Watersport Vereniging Sloterplas hebben de koffiedrinkende mannen geen goed woord over voor het gemeentebestuur. “Ik ben naar al die inspraakavonden geweest. Dat was geen inspraak, maar dictaten die we opgelegd kregen,” zegt havencommissaris Ben Lambregts. “GroenLinks is toch altijd zo van de natuur? Waarom wordt dit stukje natuur dan opgeofferd?” Ook Rob de Wild is mordicus tegen. “We willen gewoon lekker varen. Als ze eenmaal beginnen te bouwen in de Sloterplas, dan is het hek van de dam, dan blijft er niks meer over. Maar ja, het draait toch allemaal om geld.”

Daarmee doelt De Wild op de komst van een hotel op de plek van de huidige Meervaart. Volgens wethouder Ruimtelijke Ordening Reinier van Dantzig is dat hotel essentieel om de herontwikkeling van het Osdorpplein financieel rond te krijgen, al bestaat er voor de komende tien jaar nu al een tekort van 20 miljoen euro, en eenzelfde bedrag voor de periode daarna.

Dooie hoek

Caroline (‘nee, geen achternaam, dit dossier is al zo beladen’) is bezig met haar wandelingetje rond de plas. Ze is blij dat met de locatie in het water haar wekelijkse route in stand blijft, maar vindt het wel jammer dat er een hap uit de door haar zo geliefde Sloterplas wordt genomen. “Je moet hier gewoon niet in de natuur bouwen, vind ik.” Maar, zo geeft ze ook toe, ‘de plek waar hij komt is toch altijd een beetje een dooie hoek.’ “Van alle slechte opties is dit misschien wel de beste.”

Lucy en Floor wonen in de Anslijnflat, die straks pal op het 30 meter hoge theater uitkijkt, zij vinden het heel goed dat er geïnvesteerd wordt in kunst en cultuur, en hopen dat een vernieuwde Meervaart een impuls geeft aan Osdorp, maar snappen niet dat er, ondanks alle bezwaren van de buurt, toch in het water wordt gebouwd. Floor: ‘We hebben bezwaar gemaakt, maar daar is niets mee gebeurd.”

Loopgraven

Toch is niet iedereen negatief. Van achter de verkoopdesk van coffeeshop Sensemillia, ook aan de plas gelegen, zegt Albert van Ophuizen dat hij het een prima plan vindt. “Zo wordt de buurt toch alleen maar mooier? Wees toch blij dat er eindelijk eens wat gebeurt hier,” zegt hij.

Die oproep is voor velen aan dovemansoren gericht. “Ik voel me verkracht. Ja, dat is een heftige term, maar zo voel ik het,” zegt Annette Terpstra. Ze bezocht vrijwel alle inspraak- en informatieavonden, maar had geen moment het gevoel dat er daadwerkelijk naar haar werd geluisterd. “We zijn als buurtbewoners vernederd, werden weggezet als lastig en intimiderend, terwijl we best open stonden voor een nieuwe Meervaart. Het enige wat we wilden is dat er ook aandacht zou zijn voor de verkeersveiligheid en voor de verloedering in de buurt. Osdorp kent zoveel problemen, kijk alleen al naar de rellen van vorige week op de kermis. Maar het stadsbestuur drukt de Meervaart er gewoon doorheen en denkt: naar die andere problemen kijken we later wel.”

Terpstra denkt dat met een andere aanpak het verzet tegen het nieuwe theater nooit zo fel was geworden. “Dat participatietraject heeft zoveel kwaad bloed gezet. Daardoor is iedereen de loopgraaf ingetrokken. En het lijkt er niet op dat de gemeente er veel van heeft geleerd: gisteravond werd bekend dat er volgende week maandag een informatieavond is. Als je gaat trouwen, dan nodig je de mensen toch ook niet pas zes dagen van tevoren uit?”