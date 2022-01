Ronald McDonald Huizen Amsterdam gaan verder op één locatie

Huis Emma wil een warm thuis bieden aan alle families waarvan het kind wordt behandeld in het Emma Kinderziekenhuis. Beeld Olivier Middendorp/ANP

De kinderafdelingen van het Emma Kinderziekenhuis, tot voor kort verdeeld over de locaties VUmc (Boelelaan) en AMC (Meibergdreef), zijn eind 2021 samengevoegd op locatie AMC. Op locatie VUmc is hierdoor geen Ronald McDonald Huis meer nodig. Ronald McDonald Huis VUmc sluit daarom per 15 maart 2022 de deuren.

Huis Emma heeft vanaf half maart de functie om een warm thuis te bieden aan alle families waarvan het kind wordt behandeld in het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC.

Renovatie Huis Emma

Huis Emma wordt vanaf het voorjaar van 2022 gerenoveerd. Tijdens de renovatie kunnen gezinnen met een ziek kind terecht op een tijdelijke locatie, op enkele minuten loopafstand van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Naar verwachting heropent Huis Emma haar deuren in het voorjaar 2023.