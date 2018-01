Ron Blaauw: 'Zet stop op nieuwe restaurants om personeelstekort'

Daarvoor pleitte chef-kok Ron Blaauw woensdagochtend bij BNR Nieuwsradio.



Niet de kleine restaurants zijn volgens Blaauw het probleem, maar de grote 'met tien, vijftien man in de bediening en tien, vijftien man in de keuken. Daar zijn er te veel van op dit moment'. In Amsterdam heerst onder andere een enorm tekort aan chef-koks.



In augustus plaatste de chef-kok al een opmerkelijke personeelsadvertentie op Facebook: 'Huisje, baantje, brommertje'. Koks die bij hem in dienst kwamen werd een leasescooter én woonruimte beloofd. Blaauw kreeg meer dan 500 sollicitaties.



Groot probleem

'Het (personeelstekort) weerhoudt mij er van om nieuwe zaken in Amsterdam te openen,' aldus Blaauw, die zijn zinnen op het buitenland heeft gezet. 'Er moet wat gebeuren, we hebben in Amsterdam een heel groot probleem.'



Naast een restaurantstop zou volgens hem het gemakkelijker halen van mensen uit het buitenland een mogelijke oplossing zijn. Ook is hij bezig met het starten van een horecaopleiding.



De chef, die inmiddels vijf restaurants in Amsterdam heeft en één in Amstelveen, geeft overigens wel toe dat hij misschien zelf een hand heeft gehad in het ontstaan van het probleem.



