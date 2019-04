Romp in koffer van kapster Miranda Zitman

Zitman runde een kwart eeuw de kapsalon Medusa in de Egelantiersstraat. Ze werd sinds 28 december vorig jaar vermist. De politie startte in januari een onderzoek, en trof dinsdagochtend een stoffelijk overschot aan haar tuin in Soest.



Vrijdag werd na dna-onderzoek duidelijk dat de menselijke resten in de tuin van dezelfde persoon zijn als de romp die op 19 januari aan de oever van de Zuider IJdijk werd gevonden: de 52-jarige Miranda Zitman.



Appje

Kort voor haar vermissing hadden vaste klanten een appje gekregen van Zitmans telefoon, waarin ze alle afspraken afzegde en liet weten naar het buitenland te gaan. Ook schreef ze dat haar klanten geen contact meer met haar konden opnemen omdat haar nummer niet meer zou werken.



Dinsdag is de partner van Zitman, de 56-jarige man Bart B. uit Soest, naar de politie gegaan met informatie over haar vermissing. Hij is direct aangehouden. Diezelfde dag is een groot forensisch onderzoek gestart in zijn huis en tuin.



B. is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van moord en doodslag, en van het wegmaken van het stoffelijk overschot van de vrouw.



Samsonite

De link met de koffer met stoffelijke resten die in januari was gevonden, was toen nog niet gelegd. De lichaamsdelen waren destijds gestopt in een donkere, middelgrote Samsonitekoffer op wieltjes.



De politie ging er in eerste instantie van uit dat de romp van een vrouw tussen de 20 en 50 jaar moest zijn. Later werd de leeftijd bijgesteld naar maximaal 36 jaar. Ook werd nog onderzocht of het lichaam van de vermiste Sabrina Oosterbeek was. Maar dna-onderzoek sloot dat uit.



De politie beloofde begin deze maand zelfs een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip die zou leiden tot de identificatie van het lichaam. Maar ook daar kwam niets uit. De romp werd op 4 april begraven op Sint Barbara. Zo'n vijftien mensen, waaronder agenten, woonden de eenzame uitvaart bij.



B. blijft in elk geval nog twee weken vastzitten. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld.