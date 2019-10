Rommelige straten: wen er maar aan

Het herstel van de kademuren en oevers kost zo veel geld dat het onderhoud van de rest van Amsterdam eronder lijdt. Een ‘sober’ straatbeeld is nu de ambitie, tegen eerdere beloften in.

De vervanging van 850 bruggen en ruim 200 ­kilometer kademuur in Amsterdam is als een koekoeksjong dat allerlei andere projecten het nest uitduwt. Dit keer is het onderhoudsniveau van de rest van de stad de dupe.

De openbare ruimte – denk aan stoepen, groenperkjes, bomen, wegen en speelplaatsen – heeft al tijden last van achterstallig onderhoud. De ambitie om alles naar niveau B, ‘verzorgd’, te tillen, wordt losgelaten. Niveau C, ‘sober’, is voorlopig het hoogst haal­bare. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Al veel langer wil de raad dat het straatbeeld een netter aanzicht krijgt. In 2014 werd een voorstel van het CDA aangenomen met daarin de belofte dat de openbare ruimte in de hele stad in 2025 op het niveau ‘verzorgd’ zou liggen. Dat hier enorme bedragen voor nodig zijn, was al duidelijk; nu wordt die belofte losgelaten, omdat het stadsbestuur de benodigde budgetten niet wil vrijmaken. Vandaag debatteert de gemeenteraad over de kwestie.

Onkruid

De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte lag vroeger bij de stadsdelen. Inmiddels is het stadhuis verantwoordelijk en daarmee is ook duidelijk geworden hoe groot het achterstallig onderhoud is.

Eerder dit jaar is extra geld vrijgemaakt, maar dit verdwijnt grotendeels in een fonds om de ­kademuren en oevers te herstellen. Die zijn decennia niet onder­houden en staan op instorten. ‘Pas zodra er zicht is op de route naar het ­niveau C (sober), lijkt het passend te denken aan hogere ambities,’ staat in de raadsbrief.

De effecten zullen overal zichtbaar zijn. ­Amsterdam gebruikt een systeem van vijf stappen, waarmee het onderhoudsniveau wordt bij­gehouden van zaken als straten en stoepen, openbaar groen of straatmeubilair. A+ staat voor zo goed als nieuw, A is top, B verzorgd, C is sober en bij beheersniveau D is sprake van verloedering. Aan elk onderhoudsniveau hangt een prijskaartje.

De groenvoorziening van Amsterdam kost op niveau ‘verzorgd’ zeker 62 miljoen per jaar, ­‘sober’ is 10 miljoen euro goedkoper. Praktisch gezien betekent dit bijvoorbeeld dat een gazon dat op niveau B onderhouden wordt, hoogstens 15 procent onkruid mag bevatten, met een maximale hoogte van 15 centimeter. Bij ‘sober’ mag het gras 30 procent onkruid bevatten, tot 25 centimeter hoog.

Of neem goten langs de stoep. Bij niveau A ligt er slechts 10 procent straatvuil per 100 meter in de goot, bij niveau C mag er tot 40 procent rommel liggen.

Bij allerlei onderdelen van het beheer van de openbare ruimte zitten tegenvallers. Zo is er nog geen geld gevonden om duizenden bomen, vooral populieren die om veiligheidsredenen moeten worden gekapt, te vervangen. Een ander groot knelpunt is het achterstallige onderhoud bij de bestrating, waarvoor 20 miljoen ­euro nodig is.

‘Roofbouw’

Volgens het CDA plegen coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP roofbouw op de toekomst. “Door renovaties uit te stellen wordt het nog veel duurder om later op een verzorgd ­niveau te komen. Schandalig, want een nette openbare ruimte is juist een kerntaak van de ­gemeente,” zegt CDA-gemeenteraadslid Diederik Boomsma.

Dit voorjaar diende zijn partij een voorstel in om 20 miljoen euro uit het vereveningsfonds, waar de winsten uit grondontwikkeling in zitten, te gebruiken om de onderhoudsachterstand in te lopen. Dit kreeg toen geen steun. “De coalitie trekt miljoenen uit voor uitgeprocedeerde migranten of om bijstandsgerechtigden een verhoging te geven,” zegt Boomsma, “maar de openbare ruimte kan niet klagen, die zegt niets terug. Het is onverstandig om de kwaliteit van het straatbeeld te laten opdraaien voor al die andere ambities.”

Overigens belooft het stadsbestuur wel dat de gebieden waar het niveau ‘verzorgd’ nu al wel wordt gehaald, niet worden teruggebracht naar ‘sober’.