Romafamilie Petalo moet de stad uit van de rechter

Dit heeft de rechter vrijdag bepaald. De gemeente is volgens de rechter niet verantwoordelijk voor het bieden van een nieuwe plek.



Als de familie Petalo, een echtpaar met twee volwassen kinderen, niet voor 31 augustus om weg is, dan worden de caravans weggesleept en in beslag genomen.



De rechter legt op dit moment geen dwangsom op, maar laat dit over aan de rechter die moet oordelen in de al langer slepende bodemprocedure. Vader Bannie Petalo (62) wil naar burgemeester Femke Halsema gaan om te proberen alsnog in de stad te mogen blijven.



"Mijn hele familie ligt begraven op de Ooster­begraafplaats. Ik heb kinderen en kleinkinderen hier. Ik wil hier blijven. Waar moet ik heen? Burgemeester Van der Laan is in mijn caravan geweest en heeft me een plek beloofd," aldus Petalo dinsdagochtend geëmotioneerd voor de rechter.



Riekerweg

Bannie Petalo stond eerder met nog meer familieleden en meer caravans aan de Riekerweg. Zij hadden hiervoor een huurovereenkomst met de gemeente. Begin vorig jaar is de standplaats daar op last van de gemeente wegens achterstallige huur ontruimd. Ook werd door de politie geconstateerd dat er veel vuil rondom de caravans lag.



De gemeente besloot destijds dat voor meerderjarige familieleden zonder minderjarige kinderen geen plek meer zou worden geboden.



Eerder dit jaar bepaalde de rechter nog in een vergelijkbare zaak dat de gemeente het besluit niet goed had geformuleerd en dat de familie nog even met hun caravans op de Noordzeeweg mocht blijven staan.



