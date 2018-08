Romafamilie moet weg uit Nieuw-West

In Amsterdam zijn geen legale plekken voor woonwagenbewoners Advocaat Sjoerd Jaasma

Stadsnomaden

"De caravans staan in strijd met het bestemmingsplan aan de Noordzeeweg. Daar is weinig aan te doen. Maar waarom krijgen ze niet, net als de stadsnomaden, elk jaar een nieuwe plek toegewezen? We zoeken nu steun bij de minister van Binnenlandse Zaken die van mening is dat gemeenten meer aandacht moeten geven aan woonwagenbewoners en zigeuners," zegt advocaat Sjoerd Jaasma van de Petalo's.



De minister stelde vorige maand dat gemeenten meer rekening moeten houden met de wensen van woonwagenbewoners en dat zij moeten voorzien in voldoende standplaatsen. Van een afbouwbeleid van standplaatsen mag geen sprake zijn, aldus de minister.



Legale plekken

In de drie illegale woonwagens woont het echtpaar Petalo met haar twee volwassen kinderen. "In Amsterdam zijn geen legale plekken voor woonwagenbewoners. Dat betekent dus dat ze uit Amsterdam weg moeten. Er wordt hen niets meer geboden. De Petalo's wonen al zo'n veertig jaar in Amsterdam. Een van die kinderen heeft MS en wordt bovendien behandeld in de VU. Ze willen best naar een andere plek maar wel graag in de stad," aldus Jaasma.