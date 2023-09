Rolstoelbus van Zora (2) gestolen in Noord: ‘Nu is dat stukje vrijheid weg’

De rolstoelbus van de familie Ariaie bedoeld voor dochter Zora (2) is afgelopen weekend gestolen. Beeld Nina Schollaardt

De rolstoelbus, een Citroën Jumper met Nijntje raamstickers, was voor de familie Ariaie niet gewoon een wagen met vier wielen en een motor, maar het equivalent voor onafhankelijkheid. Ze hadden het busje pas twee maanden. Emma en Mujtaba reden ermee naar de vele ziekenhuisafspraken voor hun dochter Zora (2), die een zeer zeldzame spierziekte heeft.

“Voor het eerst in Zora’s leven maakten we ook leuke uitjes,” zegt vader Mujtaba Ariaie. “We zijn voor het eerst met de kinderen naar mijn ouders in Limburg gereden. Dat was een emotioneel bezoek. Als je mij vraagt wat deze bus ons bracht, dan heb ik daar maar één woord voor: vrijheid.”

Invalidenplek nog niet geregeld

Nu de bus gestolen blijkt, is de schok dan ook groot. Afgelopen zondag was de Jumper (kenteken V-454-NF) ineens weg. Mujtaba had de bus in de parkeerkostenvrije zone van de wijk Buiksloot geparkeerd, omdat de invalidenplek bij hem voor de deur nog niet geregeld is. “We zouden zondag naar de Spieren voor Spieren dag in Lelystad gaan, en ik ging ’s ochtends op mijn fiets de bus halen.”

Daar aangekomen bleek de Citroën weg. Mujtaba kamde de hele wijk uit, belde de gemeente of de wagen misschien was weggesleept, maar kwam tot de conclusie dat hun bestelbus is gestolen. Dat is een enorme klap. “Want nu is dat stukje vrijheid weg. Mijn moeder moest ook huilen toen ik het haar vertelde.”

Bijna tweeënhalf jaar geleden werd Zora met een zeer zeldzame vorm van spierdystrofie geboren. Er zijn wereldwijd slechts vijftig mensen bekend die deze ziekte hebben. Zora is uiterst gevoelig voor infecties, en daarom had ze ook recht op soloziekenvervoer met de taxi. Maar volgens Mujtaba ging er bij verschillende aanbieders op de heen- óf de terugweg altijd wel iets mis.

Overduidelijk geen gewone bus

“De ene keer kwam er een gewone bus, waar de rolstoel niet in mee kon. Of het was geen solovervoer. Met als dieptepunt dat we een keer vier uur op de taxi moesten wachten na een bezoek aan het Wilhelmina kinderziekenhuis. Zora miste daardoor sondevoedingen, wat haar hele ritme uit balans bracht.”

Omdat een verzoek voor een eigen rolstoelbus volgens Mujtaba door de gemeente werd afgewezen, omdat het ziekenvervoer met de taxi ‘passend en adequaat’ zou zijn, zijn de ouders in maart begonnen met een inzamelingsactie. “In een mum van tijd hadden we het benodigde bedrag van 40.350 euro voor de rolstoelbus bij elkaar. Hartverwarmend. Heel veel mensen hebben geholpen. Tegenover al die mensen heb ik nu een schuldgevoel. De hele tijd denk ik: Had ik meer moeten doen om de diefstal te voorkomen? Misschien had ik vaker op en neer moeten fietsen naar de parkeerplek van de bus.”

En dan is er onbegrip. “Wie doet zoiets? Het is overduidelijk dat dit geen gewone bus is.” Op het rechterzijraam zijn Nijntje raamstickers geplakt en op de achterdeur staat een sticker met de tekst ‘Hoera ik rij dankzij het Fonds Kind & Handicap’. “Iemand steelt dus willens en wetens een rolstoelbus. Onbegrijpelijk.”

Wat de diefstal precies betekent, kan Mujtaba nu nog niet overzien. Het gezin krijgt tijdelijk een leenbus van het bedrijf waar ze de bus hebben gekocht. De Citroën is allrisk verzekerd, maar of dat ook betekent dat het aanschafbedrag van ruim 40.000 euro wordt uitbetaald, weet hij niet. “We hopen heel erg dat we onze bus terugvinden. Hij was perfect voor ons. Weinig op de teller, en helemaal wat we zochten.”

Over de auteur: Malika Sevil werkt 25 jaar voor Het Parool. Ze schreef veel over gezondheidszorg, ook deed ze verslag van de coronacrisis. Sinds 2022 schrijft ze over kansenongelijkheid, armoede en de kloof.