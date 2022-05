Rolling Stones repeteerden in het geheim in Amsterdam

Als je als Brit dan toch in Nederland bent, moet je ook molens zien natuurlijk. Op foto’s die Mick Jagger plaatste op Instagram, poseert de zanger als een doodgewone toerist voor twee molens in de omgeving van Amsterdam. ‘Heb ervan genoten de laatste weken in Holland te repeteren, volgende stop Madrid - zie jullie daar,’ schrijft hij erbij.

Begin deze maand doken Stonesgitaristen Keith Richards en Ron Wood al op in het Rijksmuseum, waar zij buiten de de openingsuren onder meer de Nachtwacht bekeken. Waarom ze werkelijk in Amsterdam waren, wordt nu pas duidelijk door de Instagrampost van Mick Jagger. Volgens ingewijden repeteerden de Stones in een zaaltje in de Ziggo Dome voor de tournee die de groep op 13 juni naar de nabijgelegen Arena brengt.

When in Amsterdam! pic.twitter.com/12dpsKnm89 — Keith Richards (@officialKeef) 25 mei 2022

Tussen de repetities door was er blijkens het Instagramaccount van Mick Jagger genoeg tijd voor ontspanning. Op foto’s fietst en wandelt hij in de landelijke omgeving van Amsterdam. Op een filmpje zien we hem aan het stuurrad van een sloep, varend op de Amsterdamse grachten. Voor hem staat een koeler met flessen (fris)drank, achter hem wappert een vlag met de drie kruisen van Amsterdam.

De Sixty Tour, zoals de nieuwe Europese tournee heet, begint 1 juni in Madrid en eindigt 31 juli in Stockholm.