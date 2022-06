Rolling Stones komen op 7 juli terug naar de Arena

Mick Jagger performs tijdens een concert in Madrid op 1 juni 2022, de kick-off van de 'SIXTY' tour door Europa. Beeld EPA

De eerste mensen stonden maandag al op het veld van de Johan Cruijff Arena om The Rolling Stones misschien wel voor de laatste keer in Nederland aan het werk te zien. Rond 18.00 uur kregen ze te horen dat het niet doorging. Het concert zou om 20.45 uur beginnen.

De band heeft nog tot eind juli concerten in Europa gepland staan. Een nieuwe datum was vanwege de ruime opzet van het tourschema op het oog makkelijk in te plannen. De band heeft er nu voor gekozen om de Arena aan te doen tussen het tweede concert in Londen (3 juli) en het concert in Brussel (11 juli) in.

Het inhaalconcert past ook binnen de agenda van de Arena. Het dance-evenement Sensation vindt 2 juli plaats in het Ajax-stadion, waarna de concerten van Ed Sheeran op 14 en 15 juli de eerstvolgende evenementen zijn.

De tickets voor het concert van afgelopen maandag blijven geldig. Voor de show op 7 juli zijn volgens Mojo nog een beperkt aantal kaartjes beschikbaar.

Mick Jagger vertoonde maandag lichte coronaklachten, hij is meteen in Amsterdam in quarantaine gegaan. Aanstaande dinsdag vervolgen de Stones hun tour in Milaan.

‘Veel fijner op een donderdag’

Voor menig Stonesfan is die ene maand wachten het zeker waard. Amsterdammer Eric Böhm (56) vindt het een ‘prima inhaaldatum: “Maandag was balen, maar als Amsterdammer was ik met de metro weer snel thuis. Ik had wel medelijden met mensen uit Groningen of Limburg die dat hele eind hadden gereisd. Het concert is nu op een donderdag, veel fijner dan een maandagavond eigenlijk. Ik had maandag namelijk een lichte kater van biertjes op zondag.”

Ook de 70-jarige Will Renjaän is juist opgetogen over de nieuwe datum: dat is namelijk zijn verjaardag. Samen met zijn grote zus gaat hij - voor de vierde keer - zijn favoriete band live bewonderen. “Wat een leuk en fijn cadeau, we verheugen ons er weer op.”

