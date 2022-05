Rolf Veenendaal (1952-2022) bracht met Rodolfo’s heel Amsterdam aan het skaten

Wie ooit op wieltjes door de stad heeft gezoefd, kocht die waarschijnlijk bij de allereerste skatewinkel van het land, Rodolfo’s. Oprichter Rolf Veenendaal overleed vorige week op 70-jarige leeftijd.

De oervaders van het skaten, zo werden Rolf en Axel Veenendaal weleens genoemd in de skatescene. Overdreven is dat niet. Samen bestierden de Amsterdammers meerdere Rodolfo’s-zaken in de stad, walhalla’s vol professioneel skatespul dat nergens anders te koop was. “Vanaf de eerste dag stonden er rijen voor de deur zodra we de winkel openden,” zegt Axel Veenendaal. “We waren een megasucces. En dat ging jaren zo door.”

In 1978 ziet de 26-jarige Rolf op vakantie in Californië jongeren skaten in lege zwembaden en ontdekt hij een skatepark vol skaters die trucs doen op hun boards. “Hij was in Santa Barbara, toen zo’n beetje het mekka van het skaten,” vertelt zijn broer. “Ken je dat fantastische nieuwe skatepark op Zeeburg? Zulke plekken waren er in Amerika al in de jaren zeventig. Rolf zag de hype van dichtbij en wist: hier moet ik in Amsterdam ook iets mee.”

Super Stuff

Rolf had enige tijd daarvoor motorkledingzaak De Leertent van zijn vader overgenomen en werd zo een autoriteit op het gebied van motorkleding en helmen. Van daaruit verkocht hij de eerste uit de Verenigde Staten geïmporteerde skatespulletjes. In een oogwenk was hij los, waarna de broers Veenendaal, 26 en 27 jaar oud, besloten rap een eigen speciaalzaak te beginnen.

Axel: “We woonden in de Sarphatistraat, achter een winkel die leegstond vanwege de aanleg van de metro. In drie weken hebben we die zaak verbouwd en openden we Rodolfo’s Super Stuff – vernoemd naar Rolfs doopnaam, het was tenslotte zijn idee. De toevoeging ‘Super Stuff’ heeft denk ik wel bijgedragen aan het succes. Want bij ons kocht je geen stuff – maar súperstuff.”

De skaterage waaide van de VS over naar Amsterdam en zo wisten skaters Rodolfo’s al gauw te vinden. De winkel was tot de nok toe gevuld met decks (skateboardplanken), trucks (het metaal dat de wielen aan het board verbindt), honderden, zo niet duizenden wieltjes en allerlei onderdeeltjes om een skateboard mee samen te stellen. “Jongetjes van veertien legden zo vijfhonderd gulden op de toonbank. ‘Ik wil dát deck, met díé trucks en díé wieltjes. Zetten jullie het voor me in elkaar?’”

Klompskate

Om de hype nog een tikkie op te stoken, gaven Rodolfo’s-medewerkers demonstraties en organiseerden ze bijvoorbeeld een wedstrijd in Paradiso, compleet met zelfgebouwde demontabele halfpipe. Rolf maakte bij wijze van marketingstunt een ‘klompskate’: een rood-wit-blauwe houten Hollandse klomp met skatewieltjes eronder. “We hebben jongeren ermee laten fotograferen op de Zaanse Schans en stuurden die foto’s naar Roller Skating Magazine. Een gouden idee. We waren in één klap wereldberoemd. ”

Behalve voor skateboardonderdelen kon je bij Rodolfo’s terecht voor een zéér begerig object: Vans, die de broers ook hadden gespot in de VS. Ze waren de eerste buitenlandse importeur van de skateschoen, die net als de boards te customizen was. Rolfs nichtje Sabine Veenendaal groeide praktisch op in de winkel en herinnert zich het eerste succes goed. “Het is een redelijk simpele schoen, maar je kon de kleuren en prints van alle vakjes helemaal zelf samenstellen, waardoor je telkens de blits kon maken met een nieuw, uniek exemplaar.” Ontelbare paren vlogen er over de toonbank.

Beschieting

Binnen no-time draaiden de skatebroers gigantische omzetten. Iets dat Joegoslavische criminelen helaas ook in de smiezen kregen: Axel werd op klaarlichte dag beschoten in een poging hem te beroven. “Zodra hij hoorde dat ik beschoten was, racete Rolf met zijn Chevy van zijn motorkledingzaak op de Overtoom dwars over de Sarphatistraat naar me toe. Hij was er veel eerder dan de ambulance. Zo'n type was Rolf.”

Naast de skateboards en -schoenen brachten de broers ook de allereerste professionele rolschaatsen, inlineskates (met vier wieltjes op een rij) en snowboards aan de man. “Mijn oom was ontzettend creatief en echt een koopman, hij zag overal handelswaar in,” zegt nichtje Sabine.

Veertien jaar na de opening van Rodolfo’s gingen Axel en Rolf bedrijfsmatig uit elkaar: Axel ging verder in de skatebusiness, Rolf focuste zich op motorkleding en snowboards en richtte Snowboard Holland op, een tak van de Nederlandse Skivereniging.

Tweeënhalf jaar geleden werd Rolf ernstig ziek, waarna hij vorige week op 70-jarige leeftijd overleed. Hij wordt vrijdag begraven op Zorgvlied.