Rolexbende had ook Ajacieden in het vizier

Dusan Tadic. Beeld BSR Agency

Zo ging de ‘AP’ (Audermars Piguet) van Bergwijn (Tottenham Hotspur) over de tong. Ook bespraken de mannen de ‘Rollie’ van Siem de Jong, die toen nog bij Ajax speelde. Daarnaast werd langdurig gesproken over de horloges van Dusan Tadic. Daarbij werd overwogen om bij de vleugelspeler van Ajax in te breken en hem thuis te beroven.

De leden van de zogenaamde Rolexbende reden de hele dag rond, op zoek naar potentiële doelwitten. Tijdens de eerste dag van het proces passeerden een hoop horecagelegenheden de revue. In café Mazzeltov werd gekeken of er mogelijk klanten waren met een duur horloge om. Bij restaurant Miss Saigon werd een potentieel slachtoffer met een rosé gouden Rolex ‘kankerlang getimerd’ (bespied). Die roof mislukte. Estelle Cruijff had minder geluk. Zij werd op 4 november 2018 met veel geweld van haar gouden Rolex Yachtmaster beroofd in de Vossiusstraat na een bezoekje aan club Mad Fox.

Toen de bende rapper Lil’ Kleine zag lopen, werd door een van de leden gezegd: “Jullie mogen hem uitdelen, ik ken hem.” De gesprekken vonden plaats in een auto die door de recherche was volgehangen met afluisterapparatuur. De rovers hadden het duidelijk voorzien op rijke mensen. Zo ving de politie op dat gevraagd werd: “Wanneer is de miljonairsfair? Daar is onze volgende chance.”

Nicolette van Dam

Het werd niet met zoveel woorden gezegd maar de voorzitter van de rechtbank vroeg zich af of het spotten van mogelijke doelwitten mogelijk ook via sociale media gebeurde. Dat werd ingegeven door het feit dat bij een van de verdachte Instagram-foto’s en een filmpje van presentatrice Nicolette van Dam werden aangetroffen. Volgens de verdachte was dat niet het geval. “Ik zit gewoon op Instagram.”

De vader van Nicolette van Dam, de bekende ondernemer René van Dam werd op 20 februari 2019 neergeslagen in de Apollolaan. Hij raakte zwaar gewond. Nadat hij zijn tanden had opgeraapt reed hij naar zijn tandarts. Daar aangekomen bleek dat hij zeer ernstig letsel had. Hij had meerdere botbreuken in zijn schedel. Enige tijd na de roof lekte er hersenvocht uit zijn hoofd.

‘Verse ansjo’

In een slachtofferverklaring die door een vriend werd voorgelezen, gaf Van Dam aan dat zijn leven ‘voorgoed veranderd' was door de roof. Hoewel de daders de roof bekenden en spijt betuigden, is de Rolex van Van Dam tot op de dag van vandaag niet teruggegeven.

In de auto werd constant gesproken over ‘verse ansjo’: straattaal voor een duur horloge. Zo kwamen ook de horloges van Steven Bergwijn, Siem de Jong en Dusan Tadic ter sprake. Wat de mannen precies van plan waren, wilden ze niet zeggen. Een van hen zei: “Het is niet de bedoeling om met ze te gaan daten of picknicken of zo.”

De zaak gaat woensdag verder.