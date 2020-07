Roger van Boxtel: ‘Haal politie niet weg van CS’

Beeld ANP / Jaspen Juinen

Dat zegt Van Boxtel in een toelichting op het besluit van politiecommandant Frank Paauw en burgemeester Femke Halsema. Die hebben besloten tot het opheffen van specialistische teams binnen de politie, zoals het Team Openbaar Vervoer. Met de agenten die beschikbaar komen kunnen basisteams in de buurten van de stad personeelstekorten wegwerken.

Of de politiepost op het Centraal Station ook zal verdwijnen, weet Van Boxtel nog niet, maar hij vreest het ergste. “Van het een komt het ander. Als mensen in de algemene politiedienst moeten werken, zijn ze niet meer op en rond het station te vinden.” De politie zegt dat de reguliere eenheden verantwoordelijk worden voor de stations.

De NS-directeur wijst erop dat, voor de corona-uitbraak, alleen al op CS dagelijks 200.000 reizigers voorbijkwamen. “Dat is de bevolkingsomvang van een stad als Groningen. Als agent heb je vakkennis nodig om snel gezichten te kunnen scannen of achtergelaten bagage te beoordelen op dreiging.”

De huidige agenten op CS zijn getraind in het beoordelen van onbeheerde koffers, en zullen dus niet zomaar het hele station ontruimen. Van Boxtel vreest dat er meer vertraging en hinder ontstaat als deze kennis verdwijnt. “Een incident op CS heeft impact op het spoor in heel Nederland. Ik snap dat elders in de stad agenten nodig zijn, maar kijk naar de proportie van deze maatregel.”

Van Boxtel roept ook de aanslag op CS in 2018 herinnering, toen een Afghaanse migrant twee toeristen neerstak. Binnen 9 seconden werd hij neergeschoten door agenten van het Team Openbaar Vervoer, die hem reeds in de smiezen hadden. “Kijk nou uit wat je doet, de laatste twee aanslagen in Nederland vonden plaats in het ov. Wij verdienen vakkennis en toewijding van specialistische agenten.”