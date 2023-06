Roffinho (17) stierf in een straatvete in Zuidoost door een kogel die niet voor hem was bedoeld

Een jongen van zestien schoot in december de zeventien­jarige Roffinho van Suijdam dood in Amsterdam-Zuidoost. Aan de fatale schietpartij ging een slepende vete tussen twee groepen jongeren vooraf – op straat en op sociale media. Dat conflict duurt nog altijd voort.

Roffinho van Suijdam, zeventien jaar oud, zit in een dipje. Hij heeft liefdesverdriet. Daarnaast is hij geschorst van zijn stageplek omdat hij al een paar keer niet is komen opdagen. Hij heeft vrijdag 23 december vooral in bed doorgebracht. Daar heeft zijn moeder Euredice hem aan het eind van de middag zijn lievelingseten gebracht: patat met kip.

Gaandeweg ziet zijn moeder haar zoon een ­beetje opklaren. Hij lijkt weer verder te willen gaan met zijn opleiding tot zorgmedewerker. De opdrachten heeft hij al gekopieerd.

Opeens een knal

Roffinho hangt ’s avonds vaak rond bij het portiek van zijn ouderlijk huis op de Haardstee, in de H-buurt pal ten zuiden van winkelcentrum Amsterdamse Poort. Die avond ook, samen met een vriend die we hier Delano noemen. Ze sleutelen wat aan een scooter.

Opeens klinkt een knal. Zijn moeder is dan aan de telefoon. “Ik dacht eerst aan vuurwerk, maar toen werd er aangebeld. ‘Hij is geschoten!’ werd geroepen.”

Buiten ziet ze Roffinho liggen. Ze trekt zijn jas en blouse open en ziet een gat in zijn borst. Haar zoon rolt met zijn ogen. “Ik heb 112 gebeld en ben eerste hulp gaan verlenen.”

De politie is er snel en houdt Delano en een dan veertienjarig broertje van Roffinho aan als verdachten, hoewel onduidelijk is wat hier is gebeurd. Intussen vechten ambulancebroeders voor het leven van het slachtoffer. Tevergeefs. Roffinho van Suijdam overlijdt ter plekke.

Zijn gewelddadige dood schokt Amsterdam. Wéér een piepjong leven verwoest, in een wijk die het al zo lang zo zwaar te verduren heeft.

Onbeantwoorde vragen

Een paar dagen na de tragedie bezoekt Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, Roffinho’s moeder. “Ik waardeerde het wel,” zegt ze nu.

Acht dagen na zijn dood wordt Roffinho in een witte koets naar begraafplaats De Nieuwe Ooster gereden. Tijdens zijn uitvaart klinkt rapmuziek.

De politie heeft dan al een zestienjarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het doodschieten van Roffinho. Het is buurtgenoot ‘Quincy’, een tengere jongen met een afrokapsel. In het verleden zat hij bij Roffinho op school. Ook wordt een vijftienjarige jongen uit Dordrecht aangehouden, als hij zichzelf heeft aangegeven bij de politie.

De vraag die onbeantwoord blijft is waaróm. Waaróm schieten zulke jonge jongens elkaar dood? Waaróm schaffen ze zo makkelijk vuurwapens aan en gebruiken ze die ook? Om antwoord op die vragen te krijgen, sprak Het Parool de afgelopen maanden met betrokken uit allerlei gremia die inzicht hebben in de gebeurtenissen die aan Roffinho’s dood zijn voorafgegaan. Omdat het gaat om minderjarigen, zijn de namen van alle jongens behalve Roffinho verzonnen.

De no-snitchcultuur van dit wereldje, waarin praten een absoluut taboe is, bemoeilijkt elk onderzoek, maar gedurende de afgelopen maanden hebben de contouren van het gebeurde zich toch helder afgetekend.

Twee versies

Het draait allemaal om een ruzie en eigenlijk weet niemand heel precies waarmee die is begonnen. Afhankelijk van wie je het vraagt, hoor je een van twee versies. In de ene lezing was het Quincy die tijdens een scheldpartij iemands overleden moeder beledigde; in de andere ging het precies andersom en werd juist Quincy’s familie beledigd en schold hij terug.

Waar alle partijen het wél over eens zijn: al in het voorjaar van 2020 zitten twee groepen jongeren uit de H-buurt elkaar stevig in de haren. Aan de ene kant het groepje rond Quincy, aan de andere kant een groep van zo’n vijftien jongens rondom Delano. Over en weer wordt, op straat én online, flink gescholden, vernederd en gedreigd

Gewelddadige wending

Op zaterdag 20 juni 2020 neemt het conflict een gewelddadige wending. Omstreeks zeven uur ’s avonds loopt de dan dertienjarige Quincy op de Mijehof in Holendrecht, waarschijnlijk toevallig, een aantal van zijn rivalen tegen het lijf. In het groepje van vijftien pubers bevindt zich ook Delano. Weer wordt er gescholden.

Ineens krijgt Quincy een stomp in zijn maag. Hij klapt dubbel en valt op de grond. Een belager trapt hem diverse keren in zijn gezicht. Later, in het ziekenhuis, blijken zijn oogkassen op drie plaatsen gebroken. De volgende ochtend zet hij een stap die jongens in Amsterdam-Zuidoost niet snel zetten: hij doet aangifte.

Bescheiden straf

Zijn verwondingen zijn niet Quincy’s enige probleem en binnen de straatcultuur misschien niet eens het grootste. Omstanders hebben gefilmd hoe ernstig hij is toegetakeld en de beelden vinden via Snapchat razendsnel hun weg naar de telefoons van Zuidoosttieners. Quincy durft intussen niet meer alleen naar school.

De politie ondervraagt getuigen, maar iedereen houdt zijn mond. Geen van de pubers wil te boek staan als snitch, verrader. Op grond van de beelden op internet houdt de politie toch de dader aan. Hij is nog minderjarig. Tien maanden nadien wordt hij voor poging tot doodslag veroordeeld tot een bescheiden jeugdstraf.

Kapmessen

Met de ernstige mishandeling van Quincy en de veroordeling van de jongen die hem te grazen nam, is de vete echter niet voorbij. Integendeel, die heeft er juist extra brandstof door gekregen. De groepen dagen elkaar steeds opnieuw uit en er volgen nieuwe vechtpartijen.

Hoewel de lezingen iets verschillen, hitst zowel het kamp van Quincy als het kamp van Delano de zaak verder op, waardoor de sfeer varieert van broeierig tot ronduit beangstigend. Getuigen zullen later zeggen dat jongens met kapmessen voor de deur stonden van het huis waar Quincy met zijn moeder woont. Volgens sommigen staan de rivalen op enig moment ook op het dak.

Dooretterend conflict

Bovendien is sprake van een filmpje waarin iemand met een bivakmuts over Quincy rapt. Een diss track, bedoeld om hem de grond in te boren. Ook Quincy plaatst beelden op sociale media en zijn vrienden lokken eveneens vechtpartijen uit.

Hoewel het geen geheim is dat het conflict onder de jongeren in de H-buurt blijft dooretteren, hebben de instanties er geen zicht op. Vanwege de zwijgcultuur trekt niemand aan de bel. ­Ouders van jongens die in het conflict vastgedraaid zitten, proberen de gemoederen tot bedaren te brengen, maar tevergeefs. De vete blijft escaleren.

Omgebouwd wapen

Quincy zal uiteindelijk bekennen dat hij dan een vuurwapen aanschaft. Een zogenoemde ladykiller: een klein kaliber pistool. Later leent hij via een vriend een omgebouwd alarmpistool, een goedkoop wapen zoals dat geliefd is onder jongeren in achterstandswijken.

Dat omgebouwde wapen heeft hij op zak als hij, samen met een vriend, op 23 december 2022 rond half elf ’s avonds de binnenplaats van Haardstee oploopt. Of de vrienden op weg zijn naar een snorder om naar IJburg te gaan, zoals ze later zullen zeggen, of dat ze doelgericht naar Haardstee zijn gekomen om hun rivalen op te zoeken, blijft onduidelijk.

Botte pech

Op de binnenplaats ziet Quincy Delano en Roffinho. Quincy trekt zijn doorgeladen vuurwapen en richt het op Delano. Roffinho komt tussenbeide en probeert het wapen af te pakken. Dan valt het fatale schot.

Alle partijen benadrukken naderhand dat het botte pech is geweest dat een vete tussen anderen Roffinho het leven heeft gekost. Tijdens de behandeling van zijn strafzaak betuigt Quincy diepe spijt.

Hij vertelt dat hij zijn wapen op Delano richtte omdat hij ‘genoeg had van de jarenlange pesterijen en bedreigingen’ en hoopte dat Delano bang zou worden en hem niet meer zou lastigvallen. Dat Roffinho naar het wapen greep, waardoor het afging, noemt hij vreselijk. Hij hoort van Euredice hoe de dood van haar zoon haar gezin heeft verwoest.

Zenuwachtig

Op 22 juni, afgelopen donderdag, veroordeelt de rechtbank Quincy wegens doodslag tot twintig maanden jeugddetentie waarvan acht maanden voorwaardelijk. De tengere jongen met zijn afrokapsel hoort zijn vonnis deemoedig aan, gehuld in een dun zwart trainingspak. Is hij zenuwachtig, vraagt de rechter? “Heel erg,” antwoordt hij.

De rechtbank benadrukt in het vonnis dat de nabestaanden onherstelbaar leed is aangedaan, en dat ruzies tussen jongeren steeds verder uit de hand lopen, ‘met onomkeerbare gevolgen’. “Het gevoel van veiligheid van steeds jongere kinderen, hun ouders en de rest van de samenleving wordt steeds verder aangetast,” zegt de rechter als hij voorleest uit het vonnis. “Steeds jonger denken jongens dat ze zichzelf moeten bewapenen. Dat is er juist de oorzaak van dat het geweld steeds heftiger wordt.”

Impulsieve agressie

De rechtbank heeft oog voor de hoog opgelopen vete waarin Quincy ernstig is bedreigd, vernederd en in elkaar geslagen, waardoor hij ook volgens de psycholoog een trauma heeft afgelopen. “Je voelde je heel onveilig,” zegt de rechter die eraan toevoegt dat het heel duidelijk moet zijn dat ‘eigen rechter spelen, echt nooit mag’.

Volgens de psycholoog is in deze zaak sprake van ‘impulsieve, vooral verbale agressie’. Door de mishandeling in 2020 is Quincy ‘schrikachtig’ en ‘hyperalert’. Door de langdurige bedreigingen heeft hij allerlei stoornissen ontwikkeld.

Schadevergoeding voor moeder en broer

Dat Quincy nog geen strafblad heeft, telt in zijn voordeel mee. Vooral vanwege zijn doodsangst, krijgt hij niet de geëiste twee jaar jeugddetentie. Hij moet zich laten behandelen, mag geen contact meer hebben met de vriend met wie hij tijdens de schietpartij was en evenmin met de familie van Roffinho, tenzij die dat wil.

Hij mag twee jaar niet in Amsterdam komen, en moet dus voorlopig buiten de stad wonen, ver van het giftige conflict. Hij moet Roffinho’s moeder ruim dertigduizend euro schadevergoeding betalen en Roffinho’s nu vijftienjarige broertje tienduizend euro. Zowel Roffinho’s moeder als zijn broertje zijn in de rechtszaal aanwezig, net als de moeder van Quincy. De vijftienjarige vriend die het geleende wapen lijkt te hebben geleverd, wordt later berecht.

Hoofdpijnkwestie

Hoewel de schuldvraag ook volgens de rechtbank is beantwoord en het motief zich helder aftekent, bezorgt deze kwestie hulpinstanties hoofdpijn. Hoe kon dat slepende conflict tussen de groepen jongeren onopgemerkt blijven, in elk geval wat zijn omvang en zijn ernst betreft? Hoe kan het dat andere hoofdrolspelers weliswaar volop in beeld waren van politie en hulpverlening, maar Quincy vrijwel onbekend was?

De rechtbank noemt het ‘zeer spijtig’ dat verschillende instanties kennelijk wel wisten dat Quincy en zijn moeder ernstig werden bedreigd, maar niet ingrepen.

Wat de hulpinstanties daarnaast grote zorgen baart, is de soms zéér jeugdige leeftijd van de leden van de groepen die met elkaar in de clinch liggen. Sommige jongens zijn tien, elf of twaalf jaar oud. Ze spiegelen zich aan beruchte bendes in Amsterdam-Zuidoost, van nu en van vroeger. Geweld en het verspreiden van beelden daarvan geeft ze status in de wijk.

Ook na de tragische dood van Roffinho zijn spelers in het conflict alweer betrokken bij ernstig geweld. Sommigen zijn aanwezig bij de steekpartij op het Abcouderpad, waar begin april een jongen van dertien is neergestoken. Sommigen doen mee aan de massale vechtpartij op station Bijlmer Arena, waarbij een forse groep op Bevrijdingsdag een man aanhoudend tegen zijn hoofd schopt en uiteindelijk op het spoor duwt.

Ondergedoken

Het is zeer de vraag of de veroordeling van Quincy het geweld zal temperen. Te meer omdat er op straat openlijk getwijfeld wordt aan zijn lezing dat Delano de voornaamste aanjager was. Van een afnemende spanning is vooralsnog weinig te merken.

De moeder van Quincy zit ondergedoken. Tijdens de strafzaak heeft ze benadrukt dat ze erg meeleeft met de nabestaanden van Roffinho en het vreselijk vindt dat haar zoon in dit conflict verstrikt is geraakt. “Dit had nooit zo ver moeten komen.”

De werkelijke namen van zowel Quincy als Delano zijn bekend bij de redactie van Het Parool.