Roest nadert nu écht zijn allerlaatste weekend

In 2018 was het tijdens het – toen ook al – laatste weekend van Roest zonnig en genoten de bezoekers volop van het stadsstrand. Beeld Dingena Mol

Roest doet de oproep ‘om nog één keer ons café he-le-maal op z’n kop te zetten.’ ‘Spring in je feestkostuum en laten we samen dan nu echt voor de laatste keer de deuren achter ons dicht doen. Als ze nog in het gebouw zitten tenminste..,’ schrijft het café op zijn Facebookpagina.

Voor de zomer bleek dat de verbouwing van het koudgasgebouw waarin Roest is gevestigd was uitgesteld. Daarom besloot het café toch nog een zomer open gaan. Nu is de bouwvergunning ‘zo goed als rond’. “Als alles een beetje meewerkt moeten we eind van het jaar beginnen aan de verbouwing,” vertelt eigenaar Nadia Duinker. “Het is afhankelijk van hoe snel we een geschikte bouwpartner kunnen vinden.”

Als het verloopt zoals Duinker hoopt dan zal Roest heropenen in het voorjaar van 2021. “We willen graag voor die zomer opengaan, dus dan hebben we sowieso ruim een jaar de tijd om te bouwen. Dat moet wel gaan lukken.”

Vergunning voor Noordkust

In de tussentijd liep Noordkust, een nieuw project van de Roest-oprichter, vertraging op. Nadia Duinker wil samen met ondernemer Thijs Timmers een nieuw stadsstrandje aan de Nieuwendammerdijk in Noord beginnen. Het plan stuitte begin dit jaar op veel verzet van buurtbewoners. Die vrezen voor lawaai, verkeersoverlast en het verjagen van beschermde diersoorten.

Om die reden hebben de initiatiefnemers in juni een nieuwe vergunningsaanvraag gedaan. Duinker verwacht nog deze week reactie te krijgen op het concept.

Ruïne Bar

Naar het aankomende weekend kijkt Duinker heel erg uit: “We hopen natuurlijk weer op een spetterend eindfeest. We toveren de Ruïne Bar weer tevoorschijn en al is het qua weersomstandigheden wel een flink contrast met vorig jaar – toen was het zonnig en 25 graden – het wordt fantastisch. We gaan nog één keer de ruïne afbreken om het vervolgens weer op te bouwen. En dan uiteraard weer met een groots openingsfeest terug.”