Roemruchte Volewijckers nu echt terug

De Volewijckers zijn terug in het amateurvoetbal. Tweede van links oud-speler Co Adriaanse en voormalig voetbaltrainer van Ajax en AZ. Rechts naast hem Andries Jonker. Beeld Dingena Mol

Zijn geliefde De Volewijckers was dood en begraven en opgegaan in de fusieclub d.v.c. Buiksloot. Dat deed pijn. Co Adriaanse vertelde in de kantine op sportpark De Buiksloterbanne dat de afgelopen zes jaar een kwelling voor hem waren.

Die pijn werd gedeeld door de bijna 150 andere aanwezigen die zaterdagmiddag bij wijze van ritueel als een soort omgekeerde rouwstoet naar het clubgebouw wandelden om de heroprichting te vieren. Onder begeleiding van een orkest was het alsof voetbalclub De Volewijckers uit het graf terug naar het veld werd gedragen. De vereniging was opgestaan uit de dood.

Fusie

De fusie met DWV in d.v.c. Buiksloot in 2013 bleek de afgelopen seizoenen een mislukking. Het ledenaantal liep terug, clubgevoel bestond niet en vrijwel alle elftallen presteerden ondermaats. De fusieclub leek op weg naar de afgrond.

Adriaanse (72) verwoordde tijdens zijn speech voor de aanwezigen het gevoel dat de afgelopen jaren leefde onder het Volewijckersdeel van d.v.c. Buiksloot: “Onze club kreeg een afschuwelijke naam met een nog lelijker shirt. Elk weekend miste ik de clubnaam in de uitslagen, ik miste het shirt.”

De voormalig voetbaltrainer, speler van De Volewijckers tussen 1961 en 1970, voelde zich ontheemd. “Het was net alsof mijn ouderlijk huis er niet meer was. Of nog erger: dat mijn ouders er niet meer waren. Ik was een voetbalwees.”

Stemming

Andries Jonker (56), oer-Volewijcker, besloot vorig jaar in te grijpen. Samen met een groep vertrouwelingen begon hij met een project dat zijn club terug moest brengen. Dat ging ten koste van de DWV’ers binnen de fusieclub. Middels een stemming werd de naam De Volewijckers weer in het leven geroepen.

Het resultaat was zaterdag meteen zichtbaar. Alle deuren en kozijnen van het sportcomplex waren afgelopen zomer in de oude clubkleuren groen-wit geverfd, op de cornervlaggen op de drie velden was het logo van De Volewijckers zichtbaar en zelfs de tegels in de toiletten waren ontdaan van het zwart en geel van DWV.

De romantiek en weemoed waaide over De Buiksloterbanne waar met name oud-leden van De Volewijckers voorafgaand aan het traditionele Zilveren Pont Toernooi de heroprichting bejubelden. Anekdotes vlogen over de tafels waar de oude Volewijckers oreerden over het Wonder van Zuilen, de beslissende wedstrijd waardoor de club in 1961 promoveerde naar de Eredivisie, de legendarische Mosveld-baby’s, maar ook over de prachtigste steekpass die nooit op televisie was vertoond.

Tweede profclub

Met Adriaanse en Jonker als adviseurs hoopt de club nieuwe hoofdstukken aan de geschiedenis toe te voegen. Adriaanse ziet in De Volewijckers zelfs de tweede profclub van Amsterdam. “We starten in de vierde klasse, maar de weg naar de Keuken Kampioen Divisie is relatief kort. We hebben daarvoor zeven jaar nodig.”

Ten opzichte van d.v.c. Buiksloot kreeg De Volewijckers er bijna tweehonderd nieuwe leden bij. Adriaanse is met name content over de kwaliteiten van de oudste jeugdteams. Zij moeten in de toekomst de basis van De Volewijckers vormen. Maar het belangrijkste is dat hij weer een thuis heeft.