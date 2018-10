Roeivereniging Ondine bij Amstelstation moet sluiten

Toen bleek dat Shell hier ook een roeiclub had, heb ik me meteen aangemeld Colin Schaverien

"Dit boothuis is uniek," zegt Inge Janssen. In 2017 werd zij wereldkampioen in de dames vier. Ondine is al jaren haar uitvalsbasis voor trainingen.



"De Amstel is perfect voor de roeisport. Het is gewoon zonde dat er niet genoeg ligplekken voor roeiers zijn om van deze rivier gebruik te ­maken. Door het sluiten van onze ­vereniging verdwijnen er nu zelfs plekken."



De vereniging is voortgekomen uit de sportvereniging van Shell. "Veel ­internationale bedrijven hadden in die tijd sportverenigingen," zegt Schaverien, die in 1987 door het olieconcern in Amsterdam werd gestationeerd. "Toen bleek dat Shell hier ook een roeiclub had, heb ik me meteen aangemeld en ben ik niet meer weggegaan."



In 2011 werd de vereniging los­gemaakt van Shell waardoor het ledenaantal terugliep. Groeneveld, Schaverien en penningmeester Tim Nisbet vormen sindsdien het bestuur van Ondine.



Waternimf

De vereniging is vernoemd naar een figuur uit de Germaanse mythologie. Deze beeldschone waternimf verliet de zee voor de liefde van een prins. Toen hij haar ontrouw was, vervloekte ze hem. Eenmaal in slaap zou de prins zijn laatste adem uitblazen.