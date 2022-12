Roeister Karolien Florijn is genomineerd voor Sportvrouw van het jaar: ‘Ik eet 70 bananen per week’

Na een topseizoen dat eindigde met een wereldkampioenschap in de skiff is roeister Karolien Florijn (24) genomineerd voor Amsterdams Sportvrouw van het jaar. Bijzonder, want het was pas haar eerste jaar alleen in de roeiboot na eerdere successen met de 4-zonder.

“Het was misschien wel het eerste jaar in de skiff, maar niet de eerste keer dat ik roeide. Je moet gewoon een bepaald vermogen leveren,” antwoordt Florijn nuchter op de vraag hoe ze het vond om in haar eerste jaar direct in de koningsklasse van het roeien Europees en wereldkampioen te worden.

Eerder won Florijn voornamelijk prijzen met de vier zonder stuurman. Ze werd vanaf 2019 samen met Ellen Hogerwerf, Ymke Clevering en Veronique Meester drie keer op rij Europees kampioen en pakte een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Tokio in 2021.

Maar in een jaar kan er veel veranderen, liet Florijn zien. Ze nam dit jaar plaats in de skiff – een roeiboot voor één persoon – en kon zich direct meten met de wereldtop. Bij de EK in München was ze de eerste Nederlandse sinds 1972 die goud wist te halen en in september werd ze in Tsjechië zelfs de eerste Nederlandse ooit die wereldkampioen wist te worden.

‘Op waarde geschat’

Voor die prestaties is ze nu genomineerd voor Sportvrouw van het jaar in Amsterdam. “Een hele eer,” zegt ze zelf. “Je weet dat bijna het einde van het jaar eraan komt en dan is het hartstikke leuk als je prestaties zo op waarde worden geschat.” Ze neemt het in haar categorie op tegen hockeyster Felice Albers en zwemster Kira Toussaint. Als het kan wil Florijn maandagavond winnen als de prijzen worden uitgereikt tijdens het Sportgala in het Leonardo Royal Hotel. “Alleen heb ik er zelf helaas geen invloed op zoals bij het roeien,” zegt ze koeltjes.

Dat het nu zo goed gaat in de skiff, betekent niet dat ze de 4-zonder niet mist. Florijn kijkt met een positief gevoel terug op haar tijd dat ze met teamgenoten roeide. “Het was een superleuke tijd,” zegt ze. “We hebben successen gehad en je deelt dan samen die emoties. Sommige van die aspecten mis ik wel, want het is leuk om samen naar iets toe te leven. Maar dat doe ik nu ook met de coaches. Nadeel is nu wel dat als het niet zo goed gaat, dat alleen aan jou ligt.”

Florijn, die werd geboren in Leiden, begon op 14-jarige leeftijd met roeien in haar geboorteplaats bij roeivereniging Die Leythe. Op haar 19de verkaste ze naar Amsterdam en sindsdien komt ze uit voor de Amsterdamse studentenvereniging ASR Nereus.

‘Thuis gaat het nooit over roeien’

Het roeien zit in haar genen. Vader Ronald deed als roeier vier keer mee aan de Olympische Spelen en pakte in 1988 en 1996 goud met de dubbel twee en in de acht. Moeder Antje Rehaag werd in de acht namens Duitsland wereldkampioen in 1994. En haar broer Finn, die een jaar jonger is, deed met verschillende roeionderdelen mee aan EK’s en WK’s en kwam in Tokio ook uit op de skiff.

Maar dat brengt volgens Florijn geen extra druk met zich mee. “Thuis gaat het nooit over roeien,” legt ze uit. “En mijn vader kijkt bijvoorbeeld nooit, want hij is daar te zenuwachtig voor en kan de spanning niet aan. Hij kijkt het alleen terug als het goed is gegaan.”

De dagen van Florijn, die in het tweede jaar van haar studie rechten op de VU zit, staan vrijwel volledig in het teken van roeien. ’s Ochtends start ze met een lange duurtraining op de Amstel om direct daarna nog een lange duurtraining te doen op de Bosbaan. Twee keer per week komt daar nog krachttraining bij. ’s Middags heeft ze dan tijd voor haar studie. “Dat is wel passen en meten, maar het is niet anders.”

Zeventig bananen per week

Of ze daarmee extremer is dan andere roeiers, weet ze niet. Wel gaat er een verhaal in de roeiwereld over Florijn dat ze maar liefst zeventig bananen per week zou eten. Ze begint te lachen als daarnaar gevraagd wordt en pakt haar telefoon uit haar tas. Op een foto, die ze net naar haar inspanningsfysioloog heeft gestuurd, is een stapel van wel zes of zeven bananenschillen te zien.

“Ik heb nu een peesschede-ontsteking en heb daarom vanochtend 3,5 uur gefietst,” vertelt ze. “Van de fysioloog kreeg ik te horen dat ik dan wel koolhydraten moest blijven eten. Daarop stuurde ik de foto van de hele stapel bananenschillen. Dus die zeventig bananen kloppen wel. Ze zijn makkelijk om mee te nemen en ze zijn zo op. Er gaan er zo tien per dag doorheen.”

Ze baalt van haar blessure en hoopt dat die niet te lang duurt. Fit blijven doet ze nu voorlopig even op de fiets. “Dat is niet echt leuk, ik wil natuurlijk liever roeien,” zegt Florijn. “Ik vind het leuk om ’s ochtends over de Amstel te roeien als het rustig is. Dan roeien we richting de Nes langs alle woonboten en zie je de lichtjes. Maar het is slim om nu even gas terug te nemen, zodat ik zo snel als mogelijk weer in de boot zit.”

Volgend jaar moet het namelijk gaan gebeuren. Dan wil Florijn zich via de WK plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het liefst wil ze daar naartoe in de skiff, maar zeker is dat nooit. “Het is tot dan aan mij om te laten zien dat ik hard kan roeien en de beste ben.”