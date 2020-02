Rode lichtstrip moet fietsers kruispunt Stadhouderskade alert maken

Het drukke kruispunt bij de Stadhouderskade en Ferdinand Bolstraat. Beeld Google Streetview

Als niets meer helpt op het gevaarlijkste kruispunt van Amsterdam, als alles al is geprobeerd, dan moet de gedragspsychologie uitkomst bieden. En dus moeten fietsers op de linke kruising van de Stadhouderskade en de Ferdinand Bolstraat er vanaf eind deze maand rekening mee houden dat ze niet alleen rode stoplichten treffen, maar ook een brede roodverlichte strook in het wegdek. Alles om de fietser ervan bewust te maken dat ze op deze plek optimale alertheid is geboden.

Het idee is een beetje afgekeken uit, of all places, Bodegraven. Daar is enkele jaren geleden een soortgelijke strip geplaatst in het trottoir. Toen om voetgangers ertoe te bewegen niet langer voornamelijk gefocust te zijn op hun mobiele telefoon, maar om vooral toch even goed uit te kijken bij het oversteken. In Amsterdam is het dus de fietser die wordt aangesproken.

Aan of uit

De led-strip komt heel nadrukkelijk niet in plaats van het verkeerslicht, zegt Geert van Ham, voorzitter van de Werkgroep Blackspots. “Het is puur om mensen bewust te maken van het feit dat er iets aankomt, dat ze goed opletten. Het licht gaat op rood als het verkeerslicht rood is. Als het op groen staat, gaat de lichtstrip uit. Hij wordt dus niet groen.”

Het is nodig, zegt Van Ham. “Dit is de zwartste blackspot van de stad. Veel auto’s rijden over de Stadhouderskade, nog meer fietsers moeten kruisen. We zien dat hier veel door rood wordt gereden. We kijken al jaren hoe we de situatie kunnen verbeteren, maar eigenlijk is alles infrastructureel al wel geprobeerd.”

En als orthodoxe maatregelen te weinig zoden aan de dijk zetten, moet het onorthodoxer. Van Ham zegt dat toch zeker niet over één nacht ijs is gegaan. “Er zijn camera’s opgehangen waarvan de beelden zijn geanalyseerd. En als de lichtstrip straks is geplaatst, blijven we ook monitoren. We hopen natuurlijk dat dit helpt om te zorgen dat dit een veiliger kruispunt wordt. Maar het blijft een zoektocht: wat kan je nog doen?”