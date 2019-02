Rode Kruis overweegt hardere campagne na filmen reanimatie

Sire, onder meer bekend om reclames over omgangsvormen, heeft het onderwerp op het lijstje staan als mogelijk thema voor een nieuwe campagne. "Vanuit de samenleving hebben wij dit aangedragen gekregen en het filmen van ongelukken en reanimatie is zeker iets waarvan wij vinden dat het niet kan," zegt projectmanager Yvonne Markman.



Maar het lijstje mogelijke onderwerpen is lang - in april hakt de stichting de knoop door.



Verbod

Overigens is de situatie in Duitsland anders: daar is het verboden om hulpbehoevenden zonder hun toestemming te fotograferen of te filmen. De boete daarvoor kan oplopen tot duizend euro.



In Nederland wordt door de politiek gesproken over het strafbaar stellen van het filmen van mensen in zo'n kwetsbare situatie. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg heeft een initiatiefwetsvoorstel aangekondigd.



Hoewel de filmende omstanders zeer hinderlijk zijn, vindt de politie zo'n verbod niet nodig, zegt woordvoerster Mireille Beentjes. "Als een omstander de aanwijzingen van een agent niet opvolgt, kunnen we al ingrijpen."



De korpsleiding ziet meer heil in bewustwording bij mensen. "Daarom moedigen we individuele agenten ook aan om hun verhaal te delen, om te laten zien hoe het hun werk in de weg zit."



