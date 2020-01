Rode Kruis opent gironummer voor hulp bosbranden Australië

Beeld AFP

Er is daarom een gironummer geopend zodat mensen vanuit Nederland makkelijk kunnen doneren aan het Rode Kruis in Australië. Dat kan via www.rodekruis.nl.

Honderden bosbranden blijven aanhouden en zorgen ervoor dat mensen nog steeds moeten vluchten voor het vuur. Het Rode Kruis in Australië is sinds juli bezig om getroffenen van de branden te helpen. Hulpverleners zijn aanwezig in zeker 70 evacuatiecentra om mensen op te vangen die gevlucht zijn voor het vuur. Zij geven de getroffenen onder andere psychosociale hulp, delen water, voedsel en toiletspullen uit en geven ook voedsel en water aan huisdieren. Door het vuur zijn veel mensen alles kwijtgeraakt.

Inmiddels is al meer dan 5 miljoen hectare land verwoest door de bosbranden. Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum: “We weten dat een hogere temperatuur het risico op natuurbranden op veel plekken vergroot. Mensen uit de getroffen gemeenschappen vertellen ons dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt. De branden niet, maar ook niet het weer dat eraan voorafging.”

Meer dan 30.000 mensen hebben zich inmiddels veilig geregistreerd op de Australische website ‘ik ben veilig’ van het Rode Kruis (register.redcross.org.au). Via deze website kunnen familieleden en vrienden checken of hun geliefden in veiligheid zijn.

Australië is een favoriete bestemming voor vooral Nederlandse backpackers. Vanwege de aanhoudende branden is het reisadvies aangepast. Het ministerie adviseert Nederlanders niet naar het gebied tussen Melbourne en Sydney te reizen als dit niet noodzakelijk is.

Beeld AFP