Rode Kruis: ernstige fouten bij dood hardloopster Amsterdam

Als het moment komt waarop iets eigenlijk onverantwoord is, zullen we daar eerlijk over moeten zijn. Marieke van Schaik, directeur Rode Kruis

De bijna tienduizend evenementenvrijwilligers van het Rode Kruis worden zaterdag op de hoogte gebracht van het actieplan, waarmee het Rode Kruis de hulpverlening wil moderniseren. Van Schaik: "We beschikken over duizenden geweldige vrijwilligers en er gaat gelukkig heel veel goed. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor dingen die beter moeten. We zijn te weinig gericht op het leren van fouten en ervaringen.''



Lering

Alle incidenten waarbij hulpverlening misgaat, moeten vanaf nu bij de directie terechtkomen, zegt Van Schaik. "Om daarna te gaan bedenken hoe we daar lering uit kunnen trekken. En de belangrijkste lessen uit de gebeurtenis van 2016 zijn: we moeten onze meest ervaren mensen inzetten op de plekken waar hulp het ingewikkeldst is, en we moeten onze mensen beter briefen over de specifieke risico's van het evenement waar ze zijn. Of dat nu hoge temperaturen bij een hardloopwedstrijd zijn, of de opkomst van een nieuwe drug bij een festival.''



Het Rode Kruis verzorgt de EHBO bij ruim tienduizend evenementen per jaar, en dat worden er steeds meer. Volgens de nieuwe directeur moet de organisatie ook beter leren om 'nee' te zeggen. "Dat moeten we durven als wij inschatten dat de risico's te groot worden. Omdat het bijvoorbeeld te warm wordt, of omdat het ergens zo druk dreigt te worden dat wij niet genoeg hulpverleners beschikbaar hebben. We hebben nog genoeg vrijwilligers, maar dat staat wel onder druk. En als het moment komt waarop iets eigenlijk onverantwoord is, zullen we daar eerlijk over moeten zijn.''



Het Rode Kruis wil ook de informatievoorziening naar bezoekers en deelnemers verbeteren. "Mensen moeten zich goed voorbereiden op wat ze gaan doen: neem kleding mee voor als het weer omslaat, zorg dat je fit genoeg bent voor wat je gaat doen. Diep van binnen zal iedereen dat wel weten, maar wij moeten zorgen dat mensen er ook aan denken.''