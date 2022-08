Rode Kruis begint nieuw servicepunt voor vluchtelingen na meningsverschil met gemeente

Het Rode Kruis trok zich onlangs terug uit de samenwerking met de gemeente op het coördinatiepunt op het Centraal Station voor vluchtelingen uit Oekraïne. Beeld ANP / Robin Utrecht

Het servicepunt komt op het districtskantoor van het Rode Kruis op de Valkenburgerstraat in het centrum van Amsterdam. Daar kunnen migranten en vluchtelingen terecht voor onder andere EHBO, eten en drinken, en informatie. Van daaruit kunnen ze naar de juiste plek worden verwezen. Het gaat in eerste instantie om een proef van twee weken om te kijken of er behoefte aan is.

Het Rode Kruis trok zich onlangs terug uit de samenwerking met de gemeente op het coördinatiepunt op het Centraal Station voor vluchtelingen uit Oekraïne, die op basis van EU-afspraken geen asiel hoeven aan te vragen en recht hebben op gemeentelijke opvang. De gemeente werd echter geconfronteerd met steeds meer mensen van wie werd betwijfeld of ze wel daadwerkelijk uit Oekraïne waren gevlucht.

Twijfelgevallen

Daarom scherpte eerst Amsterdam het beleid aan: twijfelgevallen moesten zich melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Later scherpte ook het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn beleid aan. Buitenlandse scholieren en werkenden die tijdelijk in Oekraïne verbleven, zogeheten derdelanders, mogen sinds twee weken geen beroep meer doen op de gemeentelijke opvang. Veiligheidsregio’s en de IND zagen namelijk een toename in het aantal van deze derdelanders dat naar Nederland wil komen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wilde met de maatregel de druk weghalen bij de gemeenten.

Het Rode Kruis vond het aangescherpte beleid van de gemeente ingaan tegen ‘humanitaire grondbeginselen om mensen op de vlucht eerst te vragen naar hun paspoort voordat je hen helpt.’ “Wij maken ons zorgen dat door het nieuwe beleid van de gemeente vele mensen, die vluchten voor hetzelfde conflict, niet worden geholpen en gedwongen op straat komen te staan,” zei Suzanne Segaar, districtsmanager van het Rode Kruis Amsterdam.

Het Rode Kruis zegt het belangrijk te vinden ‘dat er een warm welkom is voor iedereen die in Nederland aankomt. Het Rode Kruis biedt hier een luisterend oor voor iedereen op de vlucht, ongeacht waar diegene vandaan komt, en verwijst eventueel door naar de juiste hulpverlening.’

Ter Apel

Ook bij de overvolle centrale aanmeldlocatie voor vluchtelingen in het Groningse Ter Apel komt een humanitair servicepunt. Eerder zette het Rode Kruis daar tenten op omdat mensen buiten sliepen. Een deel werd daartoe gedwongen vanwege te weinig doorstroom naar reguliere asielzoekerscentra en een deel hoopte op die manier eerder geholpen te worden met de asielprocedure. Inmiddels is het Rode Kruis daarmee gestopt omdat het niet aan de humanitaire standaarden voldoet en niet bijdraagt aan een structurele oplossing. De hulporganisatie roept de politiek op om snel een oplossing te vinden ‘zodat iedereen een menswaardige opvang krijgt’.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: