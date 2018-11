Rode koersborden op Europese beurzen

Trump en Junping gaan proberen het handelsconflict tussen hun landen bij te leggen.



Altice Europe was in trek in Amsterdam na het afstoten van een belang. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent lager op 519,37 punten. De MidKap leverde 1 procent in tot 696,87 punten.



De beurzen in Londen en Frankfurt verloren tot 0,9 procent, die in Parijs sloot vrijwel vlak. De beursgraadmeter in Milaan steeg 0,1 procent, ondanks tegenvallende Italiaanse economische groeicijfers.



Altice grootste stijger

Bij de hoofdfondsen op het Damrak was Altice Europe de grootste stijger met een winst van 15,6 procent. Het kabel- en telecomconcern verkoopt bijna de helft van glasvezeldochter SFR FTTH voor 1,8 miljard euro aan Allianz, Axa en het Canadese pensioenfonds Omers.



Industrieel toeleverancier Aalberts was hekkensluiter met een verlies van 2,6 procent. In de MidKap was Aperam een van de laagvliegers met een min van 2,4 procent. Het roestvrijstaalconcern verloor een dag eerder al 2,5 procent vanwege een diepgaand onderzoek van de Europese Commissie naar de overname van het Duitse VDM door Aperam. Volgens Brussel is de concurrentie mogelijk in het geding.



Geen toekomst

Air France-KLM won 0,1 procent. Topman Ben Smith van de luchtvaartcombinatie wil volgens de krant Le Figaro stoppen met Air France-dochter Joon. De Canadees ziet volgens de Franse krant geen toekomst in het bedrijfsmodel van de budgetdochter, die vorig jaar zomer werd opgericht.



Witwasonderzoek

In Frankfurt leverde Deutsche Bank 2,9 procent in. Het hoofdkantoor van de bank is voor de tweede dag op rij doorzocht door de Duitse autoriteiten in het kader van een witwasonderzoek. Daarbij zijn ook kantoorruimtes van bestuursleden doorzocht.



De euro was 1,1322 dollar waard, tegen 1,1383 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 50,94 dollar. De prijs van Brentolie zakte 1,3 procent tot 58,71 dollar per vat.