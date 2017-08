Rockklassiekers in het Concertgebouw

Rock The Opera vond in 2015 en 2016 al plaats in de Weense Staatsopera en andere Europese concertzalen en komt op 27 september voor het eerst naar Nederland.



Onder leiding van dirigent Friedemann Riehle speelt het Philharmonisch orkest van Praag, bijgestaan door zangeressen, nummers als Stairway to Heaven, Another Brick in The Wall en Smoke On the Water in het Concertgebouw aan het Museumplein.



Op dezelfde bühne traden in de jaren 60 en 70 rockbands als Pink Floyd en Led Zeppelin zelf nog op.



Rock the Opera, 27 september, Concertgebouw, tickets vanaf €39.



Terugkijken: Aretha Franklin in een kolkend Concertgebouw in 1968